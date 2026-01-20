公務車倒車撞民車 保險公司告公務員求償卻敗訴

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉公所林姓課員執行公務，駕駛公務車倒車不慎撞損宋姓男子的汽車，宋男投保的產物保險公司提民事侵權行為損害賠償之訴，向林姓課員求償，但苗栗地院審理，認產險公司搞錯對象，應提國家賠償，駁回產險公司之訴。

林姓課員於2023年11月30日上午11點許，駕駛公所公務車在泰安鄉泰安衛生所前停車場倒車不慎，擦撞到宋男的汽車。雙方報警處理後，宋男出險將車損修復。

宋男投保的產險公司後續對林姓課員提起民事侵權行為損害賠償之訴，求償支出的修理費用1萬3665元。

但法院審理指出，林姓課員當時在執行公務，依法律規定，公務員執行職務造成損害，受害人應向賠償義務機關請求國賠，不得直接依民法侵權行為向公務員個人求償。

法院認定，產險公司搞錯提告對象，依法判決駁回保險公司請求，並由產險公司負擔訴訟費用。不過，產險公司仍可循國家賠償途徑請求賠償。

