公務車淪「私人外快工具」 高雄3清潔隊員兼差接單遭查
高市府衛生局才爆出前績優督導性侵列管少女案，豈料環保局也鬧弊案；3名清潔隊員遭查出利用下班時間駕公務車替友人餐廳及民宅清油污管道賺外快，檢方依貪污罪嫌諭令3至8萬元交保，相關案情仍在釐清中，引發外界對公務監督鬆散的質疑。
調查指出，董姓等3名清潔隊員自2020年至2022年間，透過友人牽線，利用下班時間承接私單，竟偷開環保局的公務清溝車，前往餐廳及民宅清理油污管道。部分案件因熟識對象免收費，其餘則酌收數千元作業費；3年期間，利用公務資源為自己創造額外收入，涉嫌將公家車輛當成私人營利工具。
檢廉獲情資後佈線追查，董姓3名清潔隊員6日到案後坦承犯行，並同意繳回犯罪所得，檢方依3至8萬元諭令交保；不過，董男3人雖逃過被檢方羈押，但已涉案貪污罪嫌，相關案情仍待檢方持續釐清。
事件曝光後，引發外界質疑高市府公務監督鬆散，公務資源被用於私人牟利；環保局表示，將配合檢調後續調查，並檢討內部管理與公務車使用規範，避免類似事件再度發生。
