公務車遭黏滿性愛玩具 明尼阿波利斯抗議ICE活動、50人被捕

2026年2月7日，抗議「移民暨海關執法局」民眾，在明尼阿波利斯「惠普主教聯邦大樓」附近抗議，一輛公務車遭抗議者黏貼數枚性愛玩具。美聯社



美國明尼蘇達州明尼阿波利斯一棟聯邦大樓外，昨天（2/7）出現多名抗議者，悼念1個月前（1/7）遭聯邦幹員槍殺身亡的當地女子古德，部分抗議民眾朝警方丟冰塊、性愛玩具等，導致一名警察受傷、一輛警車被砸，警方逮捕約50人。

美國移民暨海關執法局（ICE）探員上月在明尼阿波利斯的執法造成2名民眾死亡，幹員1月7日擊斃37歲女子古德（Renee Nicole Good），1月24日又擊斃男子普雷蒂（Alex Pretti）。

昨天是古德去世滿月，大批民眾聚集在明尼阿波利斯「惠普主教聯邦大樓（Bishop Henry Whipple Federal Building）」附近抗議，該大樓近日成為ICE人員集結地，也是反明尼蘇達州鎮壓移民行動的示威中心。

昨天抗議中民眾朝警方丟擲瓶子、冰塊及性愛玩具，警方宣佈此為非法集會後多數民眾離開，但仍有約100人與警方對峙。

當地警方在臉書指出，1名警員頭部遭擊中，1輛巡邏車擋風玻璃被砸毀，還表示「這並非我們的車輛首次在該地點遭到損壞，（警方）已發出驅散令，所有人必立即離開該區」。

當地電視台KSTP引述警方指42人被捕，《紐約時報》報導至少50人被捕。明尼阿波利斯一座公園中另有數百人悼念古德。

