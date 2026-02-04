公務車風波請辭半年 李俊俋回鍋民進黨任賴清德特助

賴清德宣布李俊俋接任政策會首席副執行長兼主席特助，共同協助黨務推動。（資料照片／張哲偉攝）



監察院秘書長李俊俋去年6月被踢爆濫用公務車接送愛犬美容，多名監委接連被檢舉濫用公務車，他隨後請辭祕書長一職以平息風波。今天（4日）傳出他接下民進黨政策會首席副執行長兼主席特助，協助黨務推動。

民進黨今天召開第21屆第17次中執會，會中正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任。賴清德表示，周春米「柔性治理」，陳光復「務實治理」，2人優異的施政表現，將持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更美好的未來。

今天最受矚目的人事案，就是去年因陷入公務車濫用爭議的李俊俋，他去年6月請辭監察院祕書長，沉澱半年多，賴清德宣布他接任政策會首席副執行長兼主席特助，共同協助黨務推動。（責任編輯：殷偵維）