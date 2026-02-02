公務雨衣非商品也非權力象徵！ 雲林縣交通工務局嚴正澄清網路謠言

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】針對日前網路社群流傳民眾購得印有「雲林縣政府工務處」字樣雨衣，並質疑是否可據此執行公務，引發社會關注與誤解，雲林縣交通工務局於今(2)日主動查證並嚴正澄清，強調相關說法與事實不符，公務雨衣依法僅供執行公務使用，從未對外販售，呼籲社會理性看待、勿讓不實訊息侵蝕公共信任。

印有雲林縣政府工務處字樣A05雨衣民國104年停產，右側黃色為交工局現行使用款。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣交通工務局表示，本局前身為雲林縣政府工務處，已於112年12月25日完成組織改制，歷年所採購之公務雨衣，皆依政府採購法及相關行政程序辦理，屬機關公務財產，僅限同仁於道路巡查、工程養護及緊急應變等勤務中使用，絕非商品，更不具任何執法或公權力象徵，民眾切勿混淆視聽。

針對網傳雨衣來源，交通工務局政風室即刻啟動查證程序，分別向生產廠商達新公司及經銷商達迪實業有限公司確認。經查，網路所指印有「雲林縣政府工務處」字樣之A05款雨衣，早於民國104年即已停產，且於當年完成交貨後，原廠及經銷端均未再留有庫存，顯示該網路流通來源，並非來自機關或合法供應體系。

交通工務局進一步指出，經全面清查內部公務財產管理情形，未發現任何公務雨衣遭不當處分、挪用或流出情事。對於未經查證即於網路散布揣測性訊息，已對機關形象與基層同仁造成困擾，交通工務局將持續蒐集相關資料，必要時不排除循法律途徑維護公務體系的清白與公信力。

政風室主任許書瑜表示，事件即時澄清並列為內部法治教育，提醒同仁依法行政。(記者廖承恩翻攝)

政風室主任許書瑜表示，此次事件除即時對外澄清，也同步作為機關內部法治教育案例，提醒同仁依法行政、廉潔自持。公務人員領取之公務用品，僅得依職務需求使用，若擅自據為己有或轉售牟利，恐涉及《貪污治罪條例》中侵占公用器材或財物罪，並須負擔民事及行政責任，後果不容輕忽。

交通工務局最後呼籲，網路資訊傳播迅速，民眾在接收訊息時應保持理性與查證精神，避免未經確認即按讚、分享或留言，助長謠言擴散。若對縣府業務或相關訊息有疑問，請循官方管道洽詢，共同守護公共信任與良善溝通環境。