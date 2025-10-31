「公務AI創新秀」致理科大跨域策展 打造互動體驗展現智慧新未來

行政院人事行政總處人事長蘇俊榮（前排左六）及數位發展部部長林宜敬（前排右六）出席公務AI創新秀展。（圖：致理科大提供）

在生成式人工智慧快速發展與政府數位轉型加速之際，行政院人事行政總處公務人力發展學院於今年十月廿九日至三十一日，在臺北院區舉辦「公務AI創新秀，快穩準啟未來」展覽，展示AI於政府、教育與產業的創新應用，促進公務體系理解與實踐AI技術。

展覽由人事行政總處主辦、工研院產業學院執行，致理科技大學策展籌辦，並獲Amazon Web Services（AWS）、APMIC、ViewSonic、台灣微軟、宏碁資訊、華碩電腦等企業支持，呈現AI在政府治理的多元成果。展覽主軸「快、穩、準啟未來」，聚焦AI如何提升行政效率、資料治理與決策流程，現場展示智慧客服、法規檢索、互動教學、沉浸式培訓等實際案例，展現AI落地應用潛力。

致理數位發展與學習研究中心以「AI賦能公務、創新共學治理」為策展概念，融合教育與科技，打造互動展區。透過AI導覽與智慧展示，參觀者可親身體驗AI如何協助政策推動，象徵智慧治理新時代的啟動。

致理科大表示，致理長期投入AI與數位教學跨域應用，此次攜手人事行政總處與工研院推動AI治理實踐，展現教育界與公務體系合作成果，未來將持續深化研究與推廣，打造高效、永續、創新公共服務生態。