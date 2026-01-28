《一公升的眼淚》20年後真情續篇？ 澤尻英龍華計畫春季與年下男友完婚

澤尻英龍華近日傳出將再婚，消息由日媒《FRIDAY》揭露，目前與年下男友一同居住於離島。（圖／翻攝自澤尻英龍華官網）

現年39歲的日本女星澤尻英龍華，近日傳出即將再婚，對象是年紀小她14歲的男友。據悉，兩人已穩定交往多時，雙方有意在2026年春季舉行小型婚禮，地點選在男方的家鄉島嶼，僅邀親友參與，婚禮形式低調、私密，與澤尻過往高調的演藝形象截然不同。消息曝光後隨即引發日網與華語圈廣泛熱議，但截至目前，澤尻本人與其所屬事務所均未對婚訊做出回應。

根據日本週刊《FRIDAY》報導，澤尻英龍華與年僅25歲的小男友兩人感情穩定，目前共同生活於距離東京超過千公里的一座離島上。根據當地居民透露，澤尻與現任男友是在島上探望友人時認識，兩人從2025年夏季起便多次被目擊如情侶般親密互動，年底更被拍到一同跨年，顯示感情關係穩定發展。男友個性陽光開朗、待人有禮，與家人感情融洽，澤尻亦已介紹他給母親認識。

根據報導，兩人預計在2026年春季於該島舉行婚禮，僅邀請親近的親友出席，澤尻看似已將生活重心轉向私人領域，並未積極回歸演藝圈。澤尻過往情史也引人關注。她曾於22歲結婚，卻在兩年內離婚收場。這段短暫婚姻當時也曾引起輿論譁然，感情路歷經波折。

澤尻英龍華19歲時因主演富士電視台日劇《一公升的眼淚》，飾演女主角「池內亞也」而迅速走紅，成為當時日本影壇最受矚目的年輕女星。然而，她的演藝生涯起伏不小，34歲則因涉毒遭判刑入獄，形象一落千丈，演藝活動全面停擺。直到38歲，她才逐漸復出，重新出現在大眾視野中。

雖然婚訊尚未獲得本人或所屬事務所的證實，但這段年下戀情與婚禮傳聞，已在日網與華語圈引發大量討論與關注。不少粉絲對於澤尻再次傳出好消息表示祝福，期待她能真正擁有屬於自己的幸福與平靜。不過最終婚事是否成真，仍有賴當事人親自對外說明，外界也持續關注後續發展。

澤尻英龍華近日傳出將再婚，消息由日媒《FRIDAY》揭露，目前與年下男友一同居住於離島。（圖／翻攝自X，@FRIDAY_twit）

