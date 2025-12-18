公司交換禮物抽70包衛生紙傻眼！過來人：這算不雷的

女網友在網路上抱怨交換禮物抽到的禮物超雷。（示意圖／pixabay）





聖誕節就快到了，許多學校、職場、朋友常會聚在一起玩交換禮物，每年12月中下旬都能在社群網站上看到許多令人哭笑不得的交換禮物經驗，一名女網友發文抱怨，抽到的禮物讓人實在「笑不出來」，許多抽過更雷禮物的網友紛紛現身安慰「妳這不是最雷的」。

原po在Dcard發文表示，公司舉辦聖誕交換禮物活動，規定價格在500-1000區間，她送出的是SABON沐浴油套組，卻抽到一大箱70包的春X衛生紙，讓她覺得落差感太大，而且她騎的小車根本載不回家。

有不少網友安慰原PO說就當樂趣就好，別太認真，也用自己更糟糕的經歷安慰她，「衛生紙算實用的了」、「我抽過過期的體香劑，外層還用土色封箱膠帶一層層貼的黏糊糊的」、「有點雷，應該想想別人怎麼帶回家」、「衛生紙其實沒問題，只是春X太粗了，以前公司都給這牌，擦到好痛」。

也有人直言「先不論衛生紙品牌，我覺得衛生紙比沐浴油實用」、「如果男生抽到Sabon應該也會覺得很傻眼」，友人也勸原po就當個樂趣，不要期待真的能換到什麼好東西，本來每個人的喜好都不同，參加這種活動得失心不要太重。

