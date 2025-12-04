公司信箱收到1封Email 總務照做 慘噴1700萬

詐騙集團無所不在，且詐騙手法不斷推陳出新，讓民眾防不勝防。內政部警政署近日分享一起案例，有位在傳產公司擔任總務的民眾，日前收到一封電子郵件，寄件者自稱是該公司的總經理，要求他幫忙建立財務LINE群組，接著傳了多份資料，表示有幾筆訂單要先墊款項，總務不疑有他，前後3次共匯出55萬美元（約新台幣1722萬元），事後才驚覺被騙，害公司損失慘重。

內政部警政署於「165打詐儀錶板」分享最新案例，一名在傳產公司擔任總務的民眾，日前公司信箱突然收到一封電子郵件，寄件者自稱是公司總經理，表示「因要事安排，請你建立幫忙加入財務LINE」，並在文中附上群組的QRcode。

總務不疑有他照做，假主管隨後傳了多份資料，說有幾筆款項要付，詢問公司可動用資金有多少，接著丟出一組匯款資訊，要求總務在當天處理完畢。

總務接獲任務後，馬上匯出3筆美元，分別為18萬、10萬、27萬；事後公司發現有釣魚郵件入侵，總務才驚覺受騙上當，公司一共虧損1722萬元。

警政署呼籲民眾，收到電子郵件時，務必確認寄件者是否可信；電子郵件若提到金錢、匯款帳號，應以電話或其他通訊管道聯繫寄件者確認內容；收到可疑郵件勿理會，並直接向165查證。

