公司同事該不該交心？3 招辨認「偽隊友」，遠離職場地雷！
作者/林招煌
在職場中，不是每位同事都值得交心！懂得分辨「真朋友」與「偽隊友」，才能遠離職場心機與內耗。學會建立心理邊界，守護職涯安全感，才能在工作中走得更長久、更穩健。
公司同事怎麼交心？避開職場「偽隊友」
— 職場百妖誌 Vol.17 《老闆永遠不是你的朋友》
誰能合作、誰不能交心？職場同事類型解析
在職場中，並非每位同事都值得深交。了解不同同事類型，有助於保持心理安全感，專注於工作表現與職涯發展。常見的類型包括：
能一起完成業績，但不適合分享私人心事的人：他們在專業合作上可靠，但不適合投入私人情感。
表面友好，實則心機重的部門或同事：他們可能口頭表現熱情，背後卻有計算與利益考量。
難搞但行為一致的人：雖然處事方式可能讓人不易相處，但至少做事前後一致、可靠。
職場中，角色、利益與責任各不相同：
員工追求升遷，老闆追求KPI
員工投入情感，老闆關注績效與預算
建立適當的心理邊界，是長期職場生存與成長的關鍵。理解這一點，可以避免被混淆角色期待所困擾。
職場是利益交換的戰場
職場不是家庭，也不是友情集中營，而是一個利益交換與價值實現的競技場：
工作合作可以愉快，但不要混淆私人情感。
先建立信任，再決定分享深度。
真朋友還是偽隊友？學會職場分辨術
辨別同事屬性，有助於你：
避免心理負擔與職場情感糾葛
專注於業績與個人發展
在合作中掌握主動權，降低被影響的風險。
了解誰是值得深交的夥伴、誰是必須保持距離的「偽隊友」，是每位職場人的必修課。建立正確的心理邊界，不僅保護自己，也讓你在職場中走得更長久、更穩健。
原文出自KingNet國家網路醫藥
