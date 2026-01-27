公司周六尾牙「來就送5千元」！他質疑不合理想檢舉 一票人心動曝關鍵

許多公司都會在農曆春節前舉辦尾牙，犒勞員工一整年的辛勞，不過尾牙的時間點是決定員工參加與否的一大關鍵。一位網友近日發現，公司尾牙選在周六中午舉辦，讓他質疑用私人放假時間出席不合理，「可以上勞動局檢舉公司嗎？」，貼文曝光後引發熱議，許多人發現參加尾牙即可領取5千元，紛紛直呼「你不去我去」。

原PO在PTT發文表示，公司尾牙辦在周六中午，規定出席的人即可領取5千元獎金，但現在《勞基法》規定下班後可以不傳LINE，公司還是選擇讓員工用私人放假時間出席尾牙，讓原PO忍不住質疑不合理，「可以上勞動局檢舉公司嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「你不去我去，5千元給我」、「你可以不要去」、「沒有強制出席，沒辦法吧」、「尾牙你可以不參加，公司也可以不用發額外獎金」、「能領5千元又能吃喝，幹嘛不去」、「你可以不去，尾牙不是義務」、「沒有一定要到啊」、「加班費5千元還有東西吃，你不爽可以不要去」。

另外也有不少網友指出，尾牙不適用《勞基法》規定，「不是工作時段，無勞基法的適用」、「沒有強制出席，沒辦法吧」、「你可以不去的話就不行，算加班吧」、「又沒強迫出席，符合勞基法是在叫什麼」、「沒問題啊，勞基法又沒規定一定要發獎金，除非不去會扣薪水，不然那些尾牙到場才能抽獎的就都有事」。

