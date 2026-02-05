公司壓線「最後一天發年終」！一票上班族嘆氣：還要先大掃除

生活中心／黃依婷報導

網友抱怨，公司的年終獎金竟然要到2月13日才發放。（示意圖／資料照）

年底上班族在忙碌中帶著希望，每天倒數發放日，心裡悄悄描繪年終獎金到手的模樣。然而，近日就有一名網友抱怨，公司的年終獎金竟然要到2月13日才發放，並附上多個翻白眼表情符號。貼文曝光後引來大量上班族留言，甚至還有網友痛苦直呼「還要先大掃除完才發」。

一名網友在Threads發文，開頭便直接詢問其他公司的狀況，「有人年終獎金是2月13日才發放嗎？」，最後還不忘在文末放上5的翻白眼的表情符號；貼文曝光後瞬間湧入大量網友留言，甚至還有多達53萬次瀏覽。

貼文曝光後，就有網友留言，「認真覺得，年終雖然沒有明文規定要給，不過既然公司要發就阿薩力一點，上層一定都知道員工在期待什麼，那何必還在演戲裝忙有夠煩的」、「而且還分兩次（2/13一次、4/30一次），超怕你離職」、「是有多怕領完年終就離職，我們公司10號才發」、「每年都是放假前一天才領」。

甚至還有不少員工被要求大掃除，「還要先大掃除完才發」、「2/13下班前半小時才會領到，還要環境大掃除合格」、「每年都是最後一天發，而且要大掃除完才會發」、「傳產業應該都是，最後一天大掃除，整理完環境，再集合講一些幹話，說公司今年也是經營的很辛苦」、「也是2/13才發，還要先大掃除」。

