公司壓線2／13發年終 大票苦主共鳴：大掃除合格才能領

農曆年前公司行號陸續發放年終獎金，不少上班族的年終近日已入帳，不過有網友表示，公司一直以來都是春節假期的前一天才發，話題掀起大票苦主共鳴，紛紛留言抱怨，「還要大掃除合格才能領」、「我們今年分2次發，2／13、4／30，公司超怕員工離職。」

一名網友日前在Threads發文詢問，「有人年終獎金是2／13才發放嗎？」後面還附上多個翻白眼的表情符號。短短一句話吸引超過53萬人次瀏覽，引發熱烈討論。

許多上班族抱怨，公司總是拖到最後一刻才願意發年終，「今年2／13下班前半小時才會領到，還要環境大掃除合格」、「我們公司的慣例，年假前一天才發年終」、「我們公司還曾因為老闆太晚放行，差點過年後才入帳，不懂到底有什麼好拖的。」

廣告 廣告

不少網友表示，公司年終甚至分2次發，「2／13一次、4／30一次，超怕員工離職」、「之前某公司分2次領，分別在年前、年後，然後順便公告景氣不好，希望員工共體時艱。」

有人則認為早領或晚領都沒差，「過年前才領有什麼缺點嗎？這樣2／1發薪水、2／13發年終，3／1又可以領薪水，還不錯啊！」也有網友分享年終已入袋，「我們老闆連2月薪水都先發了」、「1月底默默發了，公司也沒通知。」

更多中時新聞網報導

何曼希首扛女一 對邱以太呼巴掌嚇壞

經典賽》多明尼加 星光不遜美日 馬恰多入列 打線超豪華

金宣虎爆逃漏稅 追加補繳謝罪