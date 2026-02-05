公司壓線2／13發年終「釣出大票苦主」 他最慘：過年後才發

【緯來新聞網】到了歲末年終，除了尾牙聚餐，員工最期待的莫過於年終獎金。不過，有人抱怨公司拖到過年放假前一天才發，忍不住翻了好幾個白眼，結果釣出不少苦主，掀起熱烈討論。

一名員工抱怨，老闆要過年放假前最後一天才發年終。（示意圖／翻攝自pixabay）

近期不少上班族的年終都已經入帳，然而，一名網友在Threads表示，自己的公司硬要拖到過年放假前一天才發，為此感到不解，好奇是否有人和他一樣，「有人年終獎金是2月13日才發放嗎？」



貼文一出，大批網友紛紛留言：「認真覺得，年終雖然沒有明文規定要給，不過既然公司要發就阿薩力一點，上層一定都知道員工在期待什麼，那何必還在演戲裝忙有夠煩的」、「還要先大掃除完才發」、「好像很多公司都這樣，但更多的是不告訴你有沒有」、「公司都還沒通知會不會給」。



另外，也有許多苦主表示，「我跟你一樣2/13才會入帳」、「2/13下班前半小時才會領到，還要環境大掃除合格」、「每年都是最後一天發，而且要大掃除完才會發」、「我公司也是放假前一天才發，然後當周才告知要給多少」，甚至有人過年後3月10日才發，感嘆「沒人比我可憐」。



還有一名老闆認為，過年前才發應該比較好，「我自己也是估計這時間發給大家不懂這時間發不好嗎？疑問」，因為2月1日發薪水、2月13日發年終、3月1日又可以領薪水。對此有網友坦言，不想卡最後2天辦年貨和採買。

