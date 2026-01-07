公司宣布不辦尾牙「改發現金一萬」他失落 過來人意見一面倒

近期許多公司陸續舉辦尾牙，有網友分享，去年公司尾牙的最大獎是iPhone 16 Pro Max，原本自己相當期待，沒想到近來卻收到公司的信件表示「今年不辦尾牙、不抽獎，直接改發現金一萬」，讓原PO坦言有點失落，忍不住好奇其他網友的想法。

有網友在論壇Threads發文，表示前陣子才和同事聊到尾牙相關話題，因為去年最大獎是iPhone 16 Pro Max，因此自己十分期待，沒想到近來卻收到公司的信件表示「今年不辦尾牙、不抽獎，直接改發現金一萬」，讓原PO坦言有點錯愕。

原PO表示，雖然現金用處更多，不用侷限在公司選的獎品，也不用和其他部門不熟的同事社交，但難免感到失落，忍不住好奇其他網友的想法，「真的好想抽到iPhone或PS5...而且辦尾牙真的比較有儀式感，大家覺得沒尾牙但直接發錢怎麼樣？」

對此不少網友大讚「一萬塊讚死好嗎？參加尾牙不一定抽得到200塊，還要浪費一整晚的時間跟無聊的同事吃不好吃的合菜」、「老實說我會選現金欸，抽不到最大獎都只是陪跑」、「抽獎不一定抽得到，沒抽到的什麼都沒有，每人發一萬才是真的拿得到的」

「現金比較好，尾牙吃氣氛，抽獎憑運氣，現金發一萬，大家都開心」、「這是什麼快樂的事！不用下班還跟老闆、廠商、客戶吃飯，也不用抽獎抽到用不到的或是只羨慕別人有我想要，直接拿一萬超快樂欸！」、「我之前公司耶也是沒辦尾牙直接發錢，我覺得很棒！因為尾牙都吃不飽，還要看一些奇怪的表演」、「不辦尾牙直接給現金最好了，省下下班社交的時間還有錢拿，尾牙抽獎都不一定能不能抽到那麼多錢了...」

撰稿：吳怡萱






