公司尾牙只有抽獎券！ 他怨「還要自掏100」 網勸快逃：第一次聽到

該名網友在論壇PTT上以「公司尾牙的小遊戲」為題發起討論，表示其他公司尾牙都常除了有表演活動外，還有員工們最期待的抽獎，但自己任職的公司並沒有這些活動，不只沒有發分紅獲獎金，就連尾牙活動都是以「賣彩券」的方式進行，彩券一張一百元，由員工共同集資後，再當成抽獎的獎金。

▼原PO表示，自家公司的尾牙抽獎方式，是由員工一人出一百集資，讓他感覺「不管怎麼想都覺得怪怪的」。（示意圖／東森新聞資料照）

雖然他也認為尾牙抽獎搏個好彩頭是好事，但需要自己出錢這件事，讓他「不管怎麼想都覺得怪怪的」，因此想問問其他網友的經驗：「大家公司尾牙都怎麼玩的？」

此貼文發出後，許多網友紛紛留言發表看法，有些人都對原PO公司尾牙要員工自掏腰包的作法感到無法接受：「第一次聽到自己掏錢的...」、「待過好幾間外商，都沒聽過這種，而且主管都會加碼很多，樓上是說哪間外商，老外主管來台灣也都會加碼」，但也有些網友坦言，自己曾遇過類似情況，但這種做法確實感覺不好：「我司也有，就額外的活動，參不參加都隨意，也沒有只能包100元，要包10萬也可以，增加中獎機率」、「大家投100元鈔票寫名字，最後一次抽，這滿常見的，待過好幾家公司都有」、「大家投100元這種，第一次就被同事說哪有自己人出錢當獎品，就沒有投錢過」、「這是部門自己在玩的耶，公司層級玩這個只能說快逃」。

▼多數網友不能認同「員工集資當尾牙抽獎獎金」的說法，還有人形容公司這種做法是讓員工「弱弱相殘」、「低端互殺」。（示意圖／取自pixabay）

也有網友分析這種尾牙的背後原因，直言這種做法暗藏公司精明的算盤：「就公司不用再另外出錢給人抽獎阿，就是員工弱弱相殘」、「沒錢公司的玩法，低端互殺」。還有人認為，要員工掏錢當尾牙獎金的公司不夠體恤員工，不值得多待：「要自己掏錢的一律領完年終離職，沒有年終的就直接離職」、「想到一開始工作，不滿三個月還要被上面要求拿個幾千出來給基層摸彩，事後上面也沒有補還給我，馬上走人」。

（封面示意圖／取自pixabay）

