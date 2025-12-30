公司尾牙辦在周四 他搖頭「隔天還得進公司」釣出大票苦主

許多公司陸續在年末舉辦尾牙，其中不少公司會將日期訂在平日，對此有網友分享，自己任職的公司星期四吃尾牙，隔天還得進公司上班，忍不住好奇其他網友的經驗談。

有網友在論壇Threads發文，表示最近得知公司尾牙辦在周四，等同吃完飯隔天還得進公司上班，讓原PO忍不住哀嚎「為什麼要辦在星期四？我吃完飯明天還要上班嗎？我不喜歡耶」，也好奇其他網友的經驗談，「大家的尾牙都辦在禮拜幾？」

貼文釣出大票苦主「我們因為娛樂業需要假日上班，所以一定都辦在平日，隔天不能是假日的那種平日」、「我們常年都是禮拜四，據說周四價錢比較便宜！想說堂堂大集團，竟然為了這種理由，超不貼心，但我以為只有我們，看到有人也是，我感覺安慰」、「辦在星期三，沒抽到獎的話還要陪笑兩天」、「我們在周一，有人比我們更慘嗎」、「我們辦在禮拜一，這樣有比較安慰嗎？」、「辦在禮拜三，打算不等抽獎直接走，回家補眠（新人抽不了）」、「之前公司尾牙辦在平日晚上。如果不去尾牙還要請假耶，超奇怪的」、「『星期一』有人比我還無言嗎？」

其中不少尾牙辦在周末的網友也忍不住吐苦水「我們公司辦在員工的休假日，禮拜六」、「假日更慘，那是整天沒了，尤其北部往中部跑尾牙的，早上出發，吃中午，回家晚上了，重點還沒補假」、「我以前的公司都辦在假日」、「我們只有春酒，還是在禮拜六」、「每年都辦在周六，放假沒錢就算了還要陪笑，這樣你還覺得平日不好嗎？」、「總比我們辦在周六中午，占用假期來得好」。

撰稿：吳怡萱






