公司尾牙驚見「小朋友董事」 員工嘆：羊水是人生分水嶺

最近正值歲末年終，各大企業相繼舉辦尾牙活動，一名網友在上班時點開公司尾牙名單，發現總經理桌總共有7位董事，其中還有2位小朋友，讓他直呼：「人生的分水嶺，是羊水」貼文引發討論。

一名網友在 上班時點開公司尾牙名單，看到總經理桌有2位小朋友，笑到截圖PO網 。（示意圖／pexels）

原PO在Threads曬出公司尾牙名單截圖，畫面可見總經理桌總共有7位董事，稱謂除了經理、先生、小姐、監察、董事之外，還有2位小朋友，他表示：「上班看到這個突然笑沒了，出生即巔峰，有什麼經典名言能笑嗎？不笑我看這個班是上不下去了。我先來：『人生的分水嶺，是羊水』。」貼文一出，引發討論。

不少網友紛紛幽默表示，「學會投資沒有用，學會投胎才有用」、「胎盤就是基本盤」、「人家當董事的時候，我們還在懵懂懂事」。也有網友感嘆，「有人窮盡一生只為到達羅馬，而有的人一出生就在羅馬」、「不要當懂事的小孩，要就當董事的小孩」、「人生最好的投資是投對胎」。

不過也有人指出，「就有董事帶自己小朋友吃尾牙啊，除非有獨立的親友桌，不掛在董事桌要掛在哪？廠商桌？」、「董事而已不算家族企業吧，家族企業可怕的點是有實權職務，例如你的小主管是總經理的姪子之類的這種」、「這個單位只是人家吃飯把小孩畫到父母單位下面，不等於小孩有這個職位欸」。

