公司尾牙「這件事」員工最反感！ 網一票點頭：真的很煩





歲末時刻，許多公司都會舉辦尾牙，但籌辦的方式有時反而讓員工感到不快。有網友就抱怨，公司總是找員工來當尾牙的主持人，直言此舉「真的很煩」，掀起許多網友共鳴。

近日，有網友在社群媒體Threads上發文抱怨，不滿公司總是找員工主持尾牙晚會：「公司真的不要再找員工當尾牙主持人了，真的很煩…」

▼原PO坦言，尾牙晚會時公司總是找員工當主持人「真的很煩」。（示意圖／取自Pexels）

此貼文很快引來許多網友抱怨尾牙的問題：「主持得不好沒獎金就算了，主持得好明年再來一次」、「主持就算了，每一桌還要上台表演」、「真的，這種事就應該交給專業的」、、「根本沒休息歡樂到，更累而已」、「員工要籌備表演主持，我真的一口都沒吃到，有一年還沒抽到任何獎項，最後真的跪老闆加碼才有5000元，不然真的悲」、「除了找當主持人以外，找員工當幕後望年會工作人員、找員工搞定會場燈光、音響、設備、餐飲及收拾善後？（不是聯繫活動公司喔！是員工下海工作）自己的尾牙自己辦，這種公司煩不煩」。

▼不少網友都對尾牙找員工主持或表演的安排感到不滿，認為這樣做已失去了犒賞員工的本意，反而讓員工更累。（示意圖／取自Pexels）



也有網友指出，公司這樣的做法，已失去了尾牙犒賞員工辛勞的本意，甚至還成了另類壓榨：「尾牙明明就是犒賞員工的活動，不另外請主持人真的很爛」、「真的別找員工，員工是去放鬆的」、「花點小錢找專業的不是更香嗎」、「專業口袋夠深，找員工就是省錢概念」、「我前公司就是這樣，根本辦給主管爽的，還好閃了」。

（封面示意圖／取自Pexels）

