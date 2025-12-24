公司帳戶交詐團辦貸款 2個月吸金2538萬負責人喊無辜 法官3事證打臉

記者潘靚緯／彰化報導

彰化李姓男子成立商行，以製造金流為藉口，將公司大小章及金融帳號交給詐欺集團，遭判刑7個月，須賠償被害人2538萬。（圖／翻攝Google Map）

彰化一名李姓男子成立商行打算辦理貸款，結果卻遇到詐騙集團，謊稱「帳戶可以做漂亮一點」，李姓男子就把商行的金融帳戶交給詐欺集團，短短2個月，有12名詐騙受害者匯入共2538萬元。案件經彰化地院審理，認定李男提供帳號作為犯罪工具，為詐欺、洗錢的幫助犯，判處有期徒刑7月，併科罰金6萬元，民事部分須賠償被害人的損失2538萬。

判決書指出，李姓男子在於2023年6、7月間成立「大法興業行」、「大凱興業行」在銀行開立帳戶，不久後遇到自稱「林先生」、「阿華」等人表示，可以幫他把公司金流做得「漂亮一點」，利於貸款，誆稱可以幫忙代辦青年創業貸款，李男不疑有他，交付公司資料、大小章及存摺交給對方。

廣告 廣告

李男的公司帳戶7月20日被管姓詐騙被害人匯入340萬元，隔天再被3名被害人匯入940萬元，兩個月內總共有12名被害人，匯入2538萬元到李男的的公司帳戶，但隨即被提領一空。

法官表示，李男辯稱不認識「林先生」、「阿華」等人，卻稱對方可以幫忙替公司金流作帳，但並無對話紀錄或通訊截圖佐證。金融帳戶關乎個人信用，被告為成年人，具有相當的社會智識及經歷，

理應知悉辦理申辦貸款是否能通過，係視其還款能力而定，無須提供帳戶資料。

加上商行成立不久，本來就不會長期收支紀錄，何需額外製作有長期穩定收入之假象，被告辯詞顯然自相矛盾，因此認定李男因幫助洗錢、隱匿犯罪所得之真正去向，

詐欺犯行明確，處有期徒刑7月，併科罰金6萬元。

更多三立新聞網報導

叫醒酒友反遭鐵塊「爆頭」倒臥血泊 彰化69歲翁昏迷20天傷重不治

台中摩鐵傳槍響！外埔50歲男清晨入住頭部中槍死亡 檢警介入調查

「張文是我兄弟」又來了！揚言捷運車廂放炸彈引爆 中捷警全面戒備

九州洗錢案再開庭！傳喚總裁陳政谷、徐培菁、林明佐 35人出庭大陣仗

