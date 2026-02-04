公司年假前一天才發年終！他歎「只有我這樣？」大票苦主掀共鳴

你領到年終了嗎？許多民眾已經陸續領到年終獎金，並著手規畫如何使用，不過也有網友抱怨，自己任職的公司要到年假前一天才發年終，意外釣出一票苦主。

近期許多民眾最期待的莫過於尾牙、年終獎金，隨著許多民眾的年終陸續入帳，有網友也在論壇Threads發文，無奈表示「只有我的公司在年假前一天才發年終嗎？」

貼文一出，大票苦主紛紛苦歎「我們也是...怕發太早發太少員工想離職吧」、「我們也是，大掃除完才有得領」、「這題我會，我們是下班前一個小時才發年終，很強」、「我前東家也是這樣，年假前一天打掃順便發年終」、「放心你不孤單，我也是」、「我也是，而且是最後一天的下班發」、「我也是，還要先大掃除完才會發喔」、「+1，有一年還會忘記發」、「我以前的公司是休年假的前一天一個一個被主管叫去領錢」。

也有網友表示要等到年後才能領年終「以前的工作會扣住一半年終和薪水，年後才補完，怕人領了就跑」、「我前公司也是，然後分兩次，放假前一天發一本，5月再發另一半...」、「我公司是年後春酒發，老闆說年前發會花光，開工時小孩要繳學費時，會不夠錢」、「我公司年後而且才半個月」、「我公司還過完年才發年終」。

對此許多網友忍不住搖頭「通常領不多的公司才會這樣，因為我也是，領完放假來不及想離職的事」、「怕領完就走人」、「我公司以前老老闆當家時，就會這麼搞，而且發之前會檢查工廠，如果看不順眼，再扣錢」、「每年都這樣，習慣了，老闆怕大家領完就跑」。

撰稿：吳怡萱





