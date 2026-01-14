公司年年違規還能申請補助？ 北市資訊局：將修正認定門檻

台北市議員曾獻瑩接獲陳情，陳情人指出其任職期間，公司每月自薪資中代扣勞健保自付額，卻未依法繳交勞保、勞退等費用，直到其自行查詢勞保與勞退帳戶，才發現該公司長期未繳，嚴重影響勞動權益。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市議員曾獻瑩今(14日)召開記者會，表示接獲民眾陳情，陳情人前公司自110至114年，共有16件無依法繳交勞保與勞退金等違規事項，員工勞退金未繳納勞保局的處分金額與滯納金就累計超過38萬元。然而，該公司曾獲得北市資訊局補助。資訊局回覆，認定門檻確實有修正必要，將來會朝零容忍方式處理。

曾獻瑩接獲陳情，陳情人指出其任職期間，公司每月自薪資中代扣勞健保自付額，卻未依法繳交勞保、勞退等費用，直到其自行查詢勞保與勞退帳戶，才發現該公司長期未繳，嚴重影響勞動權益。

根據勞動部公開資訊，該公司自110年到114年有16份違規公告，員工勞退金未繳納勞保局的處分金額加上滯納金就累計高達38萬6596元。

曾獻瑩質疑，每年多次被勞動部公告違反勞動法令，卻仍在113年取得北市資訊局「智慧城市創新實證補助」，質疑政府補助審查流於形式、未落實查證。

資訊局表示，公司的確有連續違法情況，代表情節重大有修正必要；另外，現在智慧城市創新實證補助屬於示範計畫，接下來規畫將認定門檻修得更嚴格，朝零容忍方向處理。

