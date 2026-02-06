公司年會抽中iPhone 17 Pro Max！拆封竟是「兩塊磁磚」 苦主寵妻驚喜變驚嚇

中國一名男子在公司年會上，抽中iPhone 17 Pro Max，但回家後妻子開箱，發現裡面竟是兩塊磁磚。（翻攝自蘋果官網）

年會抽中特等獎竟然是一場空？廣東某公司於昨（6日）舉辦年會，一名幸運男子抽中價值數萬元的特等獎「iPhone 17 Pro Max」，當時他為了給妻子驚喜，忍住興奮沒在現場拆封，怎料回家開箱後，打開竟是兩塊磁磚與幾顆糖果！男子從天堂掉到地獄，憤而向公司討說法，這才揭開背後超荒謬的「惡搞」內幕。

寵妻驚喜變驚嚇！萬元手機「調包」變磁磚

男子到家後才發現，盒子裡裝的不是手機，竟是兩塊磁磚和糖果。（翻攝自微博）

根據中國媒體《中安在線》報導，當事人表示，當天在台上從老闆手中接過獎品時，全場員工都以為是實打實的萬元大獎，他更是一路護送獎品回家，心想這份「寵妻禮物」絕對能讓老婆大人開心。沒想到拆開精美包裝後，紙盒內躺著的竟是沉甸甸的磁磚與幾顆糖果。

廣告 廣告

男子怒不可遏，認為這不僅是欺騙，更是對員工信任的羞辱。他直言：「當時鄭重地頒獎，大家也都以為是真的，結果竟然是這樣！」

真相大白！策劃人竟稱「為了整人」活躍氣氛

經過公司內部調查，原來這起「調包案」是年會策劃人自作主張，以「惡搞」名義將獎品換掉，試圖透過當場拆封的尷尬感來活躍氣氛。然而，策劃人並未提前告知當事人，也沒想到對方會直接帶回家拆封。

據了解，公司老闆對此調包行為完全不知情，也對這起鬧劇感到相當無奈。當事人強調，他並非一定要索賠手機，但對於這種違背誠信、傷害情感的行為感到非常憤慨。

策劃被要求「公開道歉」

這起事件在網路曝光後引發熱議，不少網友開酸：「這不是活躍氣氛，這是公信力破產」「策劃人的幽默感是不是有問題？」對比近期安徽某公司因「絕無暗箱操作」的誠信抽獎大獲好評，廣東這間公司的年會策劃顯然徹底「玩火自焚」。

目前當事人已提出要求，策劃人必須在後續的年會或公司集會上「公開道歉」，還給受傷員工一個公道。

更多鏡週刊報導

川普推「TrumpRx」平台砍藥價！ 喊驚人宣言：以後美國藥價全球最低

《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片曝光！ 頭重擊水泥地...工作人員尖叫

川普挺台玩真的？簽署14.5億美金軍援法案 內藏「地圖條款」嚴防台灣主權被抹煞