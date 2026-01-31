公司年終6個月 年前卻有4人離職 一票上班族揭原因

年底想換工作，多數人都會撐到領完年終再離職，不過一名網友表示，公司年終通常有4至6個月，去年底卻有4名年輕員工陸續離職，當時同事都勸他們領完年終再走，但年輕人好像不在乎，讓原PO相當訝異。話題引發討論，不少網友猜測，可能是公司環境太差或工作太操，讓人寧願不領錢馬上離開，也不想再待。

一名網友日前在Dcard發文表示，公司往年的年終大約都有4至6個月，不過去年接近年尾就走了4個人，都是比較年輕的同事，年齡在25至28歲，年資大多半年至一年。

廣告 廣告

原PO計算，年終按照比例發放，就算只待半年也可以領到2個月左右，同事都勸他們尾牙抽完獎、領完年終再走，但他們還是堅持離職，「私下偷問他們，理由大多都是想休息、不在乎年終或要提前跳槽」，他好奇現在年輕人真的都不在意年終嗎？

話題引發討論，許多網友直言，「等你累到一個程度，再回頭看看這些話，有時候再多的年終也比不上一個禮拜的休息」、「會不會是公司真的太操了，操到不想領錢就閃人」、「為什麼要這麼委屈，痛苦到年終後再離職？我是忍不下去啦。」

也有網友猜測，「可能新工作待遇比較好，不想錯過機會」、「很多人真的不缺那點錢」、「股市漲翻了，賺的都比本業多，有沒有領年終意義不大。」

更多中時新聞網報導

陶晶瑩1晚集郵3男神

高鐵延伸爭議多 前交長槓現任

兒女拱破鏡重圓 趙傳：回不去了