公司年齡層差異大「交換禮物怎麼送？」過來人給建議

聖誕節將至，許多公司為了凝聚員工的向心力，會舉辦聚餐、交換禮物等活動，不過有網友也透露公司年齡層差異大，要選到適合大家的交換禮物不容易，忍不住向其他網友求救，引發討論。

有網友在論壇Threads發文，表示公司舉辦交換禮物，預算規定300元到1000元左右，不過因為公司年齡層差異很大，從25歲到70歲的員工都有，讓原PO十分苦惱，忍不住向其他網友求救，「要準備什麼交換禮物會比較好呢？」

貼文一出，不少熱心網友幫忙出主意「25到70歲都會需要用，而且在預算內的，只有葉黃素了」、「鍋子」、「隨身碟，是個人在公司都用得上」、「植物！也可以放在辦公室很實用！」、「護手霜、身體乳」、「我收到衛生紙會很開心」、「年齡落差大推薦選實用性高的～芳香噴霧、精油滾珠瓶、醒腦鼻通」、「筋膜槍或是好一點的餐具組」、「吹風機，大家家裡都用得到」、「有顏值又實用的手工皂呢？」、「掛燙機！不分年齡性別收到都可以用！」、「底片相機，最近很受歡迎」、「按摩枕！」、「你的預算買筋膜槍滿符合的」、「人參雞精飲+易利氣磁力貼+合利他命大禮包」。

廣告 廣告

也有網友選擇安全牌，認為送禮券、紅包不會出錯「1000元禮券」、「紅包」、「超商現金券」、「超商禮券」、「公司交換禮物不想被嘴就打安全牌，現金禮券」、「超市禮券、提貨券」、「年齡落差大，600／688／800元現金紅包最受歡迎，紅包袋可選個A4大小的，萬聚矚目、人人稱羨...XDDD」。

撰稿：吳怡萱



