公司彈性上下班！她依規定打卡「被砍年終」超傻眼 一票人力挺：快逃

許多公司為了讓民眾方便，都會設定彈性工時。（示意圖：shutterstock／達志）

彈性上下班指的是公司設定上下班的時間段，員工到班後仍需上滿規定時數。一位女子近日表示，公司上下班設有15分鐘的彈性時間，她也依規定到班，沒想到最近公司發放年終時，老闆卻說她遲到次數太多、影響考績，後續才確認彈性時間改為10分鐘，讓女子相當傻眼，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，公司原本規定上下班打卡、遲到15分鐘要請假、考績決定季獎金及年終，自己所處的台北分公司另有彈性上下班的規定。沒想到最近公司準備發放年終獎金時，老闆卻抱怨她遲到太多影響考績；雖然原PO強調自己遲到都在10分鐘內，且都有晚下班補上班時數，老闆還是堅持遲到影響考績，分公司也改為彈性10分鐘。

廣告 廣告

原PO說明，自己原本的職稱是業務助理，但是卻得一個人負責業助、部分業務工作、總機、接待、算帳、採購、展覽窗口、客治禮品設計圖等工作，讓她忍不住要求補充業務人力，原PO懷疑自己可能因此被逼離職，公司只要另找低薪助理即可補足人力需求。

對此，許多網友紛紛回應，「你公司彈性上下班跟別人的很不一樣」、「現在就是抓妳毛病整妳，因為妳推掉業務那部份的工作」、「男友是國營單位也是彈性上下班，晚到多久就晚下班多久，彈性時間是08：00～9：30，可以參考看看」、「老闆：福利是給你們看的，不是給你們用的」。

更多中時新聞網報導

康康除夕開金口 嚷合音太整齊

戴立忍為《功夫》發紅包喊緊張

蔡淑臻期許活得舒服 金雲新年想演舞台劇