公司愛找員工當尾牙主持人 他歎「真的很煩」上班族掀共鳴

歲末年終，許多公司陸續舉辦尾牙，部分公司為了節省支出，會請員工幫忙身兼主持人，或準備表演上台演出，對此有網友忍不住苦歎「真的很煩…」掀起大票網友共鳴。

每逢年末，不少公司都會舉辦尾牙，來犒賞員工工作一整年的辛勞，也藉此凝聚員工間的向心力，部分公司為了控制預算，會要求員工主持、準備表演，對此有網友也在論壇Threads發文抱怨「公司真的不要再找員工當尾牙主持人了，真的很煩…」

貼文一出，大票過來人紛紛苦歎「主持得不好沒獎金就算了，主持得好明年再來一次」、「我前公司就是這樣，根本辦給主管爽的，還好閃了」、「主持就算了，每一桌還要上台表演」、「員工要籌備表演主持，我真的一口都沒吃到，有一年還沒抽到任何獎項，最後真的跪老闆加碼才有5000元，不然真的悲」、「根本沒休息歡樂到，更累而已」、「真的，這種事就應該交給專業的」、「專業口袋夠深，找員工就是省錢概念」

廣告 廣告

「除了找當主持人以外，找員工當幕後望年會工作人員、找員工搞定會場燈光、音響、設備、餐飲及收拾善後？（不是聯繫活動公司喔！是員工下海工作）自己的尾牙自己辦，這種公司煩不煩」、「尾牙明明就是犒賞員工的活動，不另外請主持人真的很爛」、「花點小錢找專業的不是更香嗎」、「真的別找員工，員工是去放鬆的」、「尾牙還是找專業主持人來炒氣氛」、「這倒是真的，平常員工小心翼翼不得罪人，結果在尾牙得罪主管就好笑了」、「之前公司是福委會搞定，還包含場地部置。 真的很快就不想搞了」。

撰稿：吳怡萱