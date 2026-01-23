公司新人「尾牙沒抽獎資格」他歎：可以直接回家嗎？過來人教戰

近來許多公司陸續舉辦尾牙，不少民眾最期待抽獎環節，但也有網友表示，自己是新人，因此不具備抽獎資格，加上尾牙辦在下班時間。讓原PO興致缺缺，忍不住苦歎「直接回家可以嗎？」意外引來不少過來人分享經驗談。

有網友在論壇Threads發文，表示自己是公司新人，因為年資未滿一年，所以無法參與抽獎，加上尾牙辦在下班時間，讓原PO興致缺缺，忍不住苦歎「那⋯直接回家可以嗎？」

有網友勸原PO轉念「蹭完飯再走吧～至少這餐不用擔心吃什麼！」、「我也是沒資格抽獎，就當見見市面參加聚會」、「蹭完飯再走吧～至少墊個肚子」、「免錢的餐廳，不吃白不吃」、「就當吃一頓免錢的好料」。

也有許多過來人分享經驗談「反正不會有你的名字，記得進場不要帶任何物品（包含包包），等上第三道菜借口上廁所就可以走了」、「去露個臉比較重要，反正早走也沒差吧，就藉口說晚上家裡有聚餐」、「撐到水果上桌就可以用趕車當理由先走了，很多公司尾牙之後還會續攤，超累」、「露個臉再走，最好看到有人離席之後過一下下再跟上，棒打出頭鳥」。

衛福部國健署宣導，尾牙聚餐應避免勸酒這類的情緒勒索，讓不喝酒的人可以放心拒酒，並落實「酒逐飯飽三妙招」，讓春節聚餐可以吃好、吃巧、吃健康：

第一招：酒品限量供應，敬酒改用白開水，就能千杯不醉。

第二招：上菜先上水果、蔬菜，改變飲食習慣，就從今夜起。

第三招：酒後不開車，安全平安回家。

撰稿：吳怡萱