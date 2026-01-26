公司有讀書會文化 他好奇「大家能接受嗎？」網曝反對理由
每間公司的文化、風氣都不一樣，許多公司為了鼓勵員工持續學習，會舉辦講座、讀書會，或是補助證照考試、學習平台費用等，不過對此員工評價褒貶不一，有網友也好奇「大家可以接受公司有讀書會文化嗎？」引發討論。
不少公司會舉辦讀書會，鼓勵員工廣泛閱讀、持續學習，並藉此凝聚員工間的向心力，對此有網友也在論壇Threads發文，好奇其他網友的看法，「大家可以接受公司有讀書會文化嗎？」
雖然有網友樂見其成「不要占用到非上班時間就可以」、「可以！在上班的時間就很棒」，但也有大票網友狂搖頭「無聊的文化，到最後都不了了之」、「有遇過強迫下班時間閱讀，上班時間開會要分享心得的，心想這些人真閒...我可是忙得要死呢還不能不配合」、「不能，這種東西到最後就是作秀場」。
也有網友進一步分析「我覺得讀書是很私密的事情，完全不想和同事分享」、「可以介紹書，但是不要叫大家一起讀書或交報告甚至規定分享心得。你覺得很厲害的書在別人眼裡可能一點感覺都沒有」、「不行。看書是放鬆是休閒，不想和同事分享什麼，更不想被指定看什麼書」
「讀書很有趣，在讀書會分享心得也很有趣，但在職場的讀書會…風格感覺有點怪，讀書會就是一群愛讀書的人聚在一起交流的地方，放到公司裡面，很明顯會把不太有興趣的人也塞進去吧？這種地方會變成作秀的舞台」、「剛進部門的時候有，後來忙起來就滅了，讀書會滅了。純研究部門感覺很常有這種文化，轉成產品部門就急於落地不會有這種讀書需求」。
撰稿：吳怡萱
