公司欠繳勞退38萬仍獲北市府補助 議員要求實質查核

台北智慧城市創新實證補助，是北市資訊局補助民間單位將創新方案導入市府實證的計畫，補助最高150萬元。台北市議員曾獻瑩近日接獲陳情指出，有公司自民國110年至今屢遭勞動部公告違規，其中光員工勞退金未繳納勞保局的處分金額加上滯納金就累計高達38萬元，卻在113年仍獲得補助，要求市府應導入實質查核機制。資訊局14日回應，未來對相關補助計畫將採取更嚴格的審核標準。

台北智慧城市創新實證補助是資訊局依各局處的市政需求，徵求企業、非營利組織或大專院校的創新解決方案，並透過補助幫助導入至市府各機關，執行小規模場域實證計畫，以促進公私協力，補助案件須通過提案審查後始得執行，補助上限為單一機關需求最高150萬，跨機關聯合需求最高200萬，且補助不超過總金額49％。

曾獻瑩近日卻接獲陳情，陳情人指出其任職期間，公司每月自薪資中代扣勞健保自付額，卻未依法繳交勞保、勞退等費用，直到其自行查詢勞保與勞退帳戶後，才發現該公司長期未繳相關費用，並在向勞動局申請勞資調解後，該公司才陸續補繳，但早已嚴重影響許多員工的勞動權益。

不僅如此，陳情人表示，經查詢勞動部公開資訊，該公司自110年到114年，每年都有多次被勞動部公告違反勞動法令的紀錄，5年內就有16份違規公告，且光員工勞退金未繳納勞保局的處分金額加上滯納金就累計高達38萬元。

曾獻瑩指出，台北智慧城市創新實證補助的申請，要求申請單位簽署聲明書保證最近3年未有嚴重違反勞工等相關法令情事，但依資訊局回覆，也未主動查核是否有勞動違規紀錄，導致該公司仍在113年取得資訊局的智慧城市創新實證補助，質疑政府補助審查流於形式、未落實查證。

曾獻瑩認為，政府補助是公共資源，不應成為違規企業的背書工具，補助審查不能停留在形式上的聲明書，要求資訊局應導入實質查核機制或有罰則，確保不會補助長期違規單位。

資訊局副局長李楷元回應，公司若要申請補助，必須在近3年內沒有重大違反勞工相關權益法令的情況，審查階段主要要求廠商自行簽署聲明書，目前的「情節重大」認定標準，是參照數位發展部數位產業署公佈的辦法，包括同個年度內，累積裁罰金額達到100萬元以上，且單一次的裁罰金額需在50萬元以上。

但李楷元表示，該標準的確有修正必要，資訊局正規畫調整認定門檻，未來將朝向「零容忍」的方向處理，對相關補助計畫採取更嚴格的審核標準。

