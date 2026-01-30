公司沒獲利董事依舊領高薪 10大上市「肥貓企業」揭曉 宏達電蟬聯榜首

證交所統計，2024 年度有 103 家上市公司虧損，但董事依舊坐領高酬金。其中 15 家企業董事的平均酬金（不含兼任員工薪資）突破百萬元。 股市示意圖

[Newtalk新聞] 證交所今（30）日公布 2024 年度「稅後虧損惟董監事酬金總額」或「平均每位董監事酬金增加」之上市公司，統計顯示，儘管該年度有 103 家上市公司虧損，但董事依舊坐領高酬金。其中，15 家以上企業董事的平均酬金（不含兼任員工薪資）突破百萬。

其中，宏達電（2498）及友達（2409）各以 379.83 萬元、379.36 萬元成前兩大「肥貓」，兩家「雙達」公司酬勞的金額幾乎「不分軒輊」。該兩家公司在面臨產業轉型或景氣波動的艱困時刻，高額的董事薪酬與經營績效間的落差，再成為外界議論焦點。力積電（6770）以 218.67 萬元排第三。

上市企業出現虧損，但位居要職的董事卻享領高酬金，則被市場稱為「肥貓」。該詞成為高薪、低績效管理階層的負面象徵，也是投資人檢視公司治理的重要指標。根據第二階段上市公司董監酬金實際支領情況，「肥貓」公司前十名及平均每位董事領到的酬金分別為：

宏達電（2498）：379.83 萬元 友達光電（2409）：379.36 萬元 力積電（6770）：218.67 萬元 台塑企業（1301）：197.15 萬元 四維航運（5608）：190.9 萬元 榮成紙業（1909）：185.72 萬元 國際中橡（2104）：172.42 萬元 富采控股（3714）：145.11 萬元 仲琦科技（2419）：128.0 萬元 誠美材料（4960）：122.88 萬元

至於 11～15 名：華安醫學（6657）、台聚企業（1304）、鴻碩精密（3092）、康霈生技（6919）、華夏海灣塑膠（1305），董監事均酬落在 115.14 萬元至 100 萬元整之間。換言之，這 15 家企業即便年度結算財報呈現赤字，董事成員平均所獲的酬勞仍維持在百萬元級別以上。

對比有獲利的上市企業方面，董事平均酬勞前十高都在 3,000 萬元以上，依序為：

中信金（2891）：1.027 億元

國巨*（2327）：7,824.55 萬元

富邦金（2881）：7,193.70 萬元

凱基金（2883）：5,828.60 萬元

台積電（2330）：5,071.10 萬元

元大金（2885）：4,994.43 萬元

大立光（3008）：3,987.21 萬元

台新新光金（2887）：3,661.73 萬元

和泰車（2207）：3,368.7 萬元

台中銀（2812）：3,229.11 萬元

其中台股的「獲利王」台積電，2024 年董事均酬只居第五名，且排名較 2023 年的第三名下降；由於該年度獲利大成長，市場預期，2025 年董事均酬有望再大幅成長、排名再向上。

市場分析指出，證交所每年定期公布此類資訊，主要是為「董事酬金透明化」。當企業獲利時，發放優渥酬金被視為獎勵人才；不過當某年度出現虧損，董監酬金總額卻不降反升，往往會被質疑有「肥貓」現象，董事會未落實績效掛鉤，損害股東利益。

