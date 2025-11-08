公司派與改革派實案 綠能投資計畫的不同對話
改革派主張企業轉型、導入綠能投資 公司派憂槓桿風險增高 專家籲回歸治理本質
【記者 吳勝峯／台北 報導】新華泰富的經營權之爭持續延燒，市場派自稱「改革派」，以企業轉型與改善治理為訴求，獲部分股東支持；但公司派與多位內部人士則質疑，改革派所推動的「綠能投資計畫」涉及高槓桿操作，恐增加財務風險。雙方說法分歧，外界關注焦點逐漸集中於這項計畫的可行性與風險控管。
改革派主張轉型 盼導入綠能新契機
據了解，改革派核心成員郭明昌去年曾向公司提出「綠能轉型計畫」，主張以公司名下部分不動產為抵押，籌措資金投資五個綠能案場，期望藉此帶動企業永續與資產活化。郭明昌表示，該計畫目標在於協助新華泰富開拓新產業動能，減少對傳統教育營收的依賴，「綠能是全球趨勢，若不提早布局，公司將錯失轉型契機。」
改革派人士強調，相關案場計畫將引進外部顧問團隊進行風險評估，並確保投資回報透明，「我們希望透過產業升級，讓公司從教育品牌邁向多元化經營。」
公司派質疑槓桿過高 憂影響資產安全
然而，多位公司派及內部人士對此表示擔憂，指出該提案雖有創新意圖，但缺乏明確財務模型與可行性分析。
一名熟悉內情的高層表示：「我們支持改革，但不支持拿公司不動產去承擔高槓桿投資的風險。若操作不慎，虧損將由全體股東承擔。」
公司派強調，任何改革應以穩健治理與長期發展為前提，而非追求短期報酬。「改革不該讓公司變得更冒險，而應該讓體質更穩健。」
專家意見：創新與風控需並重
企業治理顧問指出，若改革派真正關心公司長遠發展，應同時兼顧「創新性」與「治理透明度」，在提出投資方案的同時，也需提供完整財務評估與第三方審查報告。「以槓桿操作為轉型起點風險較高，但若能明確揭露結構與回收期，仍可作為討論方向。」
他並強調：「企業改革不應僅是更換經營團隊或投資方向，而應包括品牌升級、數位轉型、教育內容創新等實質面向。」
公司方：依法審查提案 不盲從輿論炒作
新華泰富方面回應，公司尊重各方股東建言，但所有改革提案均須依法、依程序審查，並以公司長期利益為優先。公司指出，目前芝蔴街文教體系之營運與教學均正常進行，未受市場派言論影響。
針對近期部分報導與市場傳言，公司表示將依法釐清，對不實資訊保留法律追訴權，以維護公司聲譽與股東權益。
業界呼籲：回歸治理本質、強化資訊透明
教育界人士指出，企業改革應以教育本業與品牌價值為核心，「真正的改革應讓企業更健康、讓學生與家長更有信心，而非讓投資操作凌駕於治理原則之上。」
多位專家也建議主管機關持續關注市場派資金結構與投資透明度，確保公司治理符合法令規範，避免以改革之名行資產套利之實。
目前新華泰富經營權爭議仍在發展中。雙方皆以「改革」為名號召支持者，但對「改革」的定義與方向迥異。市場與股東期待，未來各方能回歸專業、以理性對話取代對立，為公司與教育品牌找到穩健的長期道路。（照片記者吳勝峯翻攝）
其他人也在看
中國產的公車可被「一鍵停駛」？測試引發電動車安全討論
在測試顯示中國生產的新能源公交車存在被遠程停駛的可能後，挪威主要公共交通運營商表示將引入更嚴格的安全要求，加強反黑客措施。不過，這種遠程連接並不違法，也不是中國生產的車輛獨有。德國之聲 ・ 1 天前
【公告】聯德控股-KY 2025年10月合併營收6.53億元 年增55.92%
日期： 2025 年 11 月 08日上市公司：聯德控股-KY(4912)單位：仟元 【公告】聯德控股-KY 2025年10月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月652,732去年同期418,623增減金額234,109增減百分比55.92本年累計5,045,779去年累計4,685,466增減金額360,313增減百分比7.69中央社財經 ・ 11 小時前
從廟埕到濕地！桃園社區共學計畫打造沉浸式多元學習場域
桃園市政府文化局今年攜手地方團隊在龍潭區龍星國小、中壢區林森國小、楊梅區富岡國小、觀音區新坡國小、大園區大園國小，以及蘆竹區新興國小推動「社區就是我們的學校」延伸教學場域至地方社區，打造沉浸式體驗的多元學習，培養具備社區認同、全球視野與永續行動力的未來公民。學童們走訪廟宇、市場、濕地、老街，用雙腳丈自由時報 ・ 11 小時前
三星首款三摺機小試水溫 傳首批量產頂多3萬台
MoneyDJ新聞 2025-11-07 11:26:19 李彥瑾 發佈近期市場消息傳出，韓國手機巨頭三星電子（Samsung Electronics）備受期待的首款三摺機「Galaxy Z TriFold」雖已進入量產階段，但首批出貨量可能僅2萬至3萬台，主要因三星想先測試市場水溫，再決定是否放量生產，以降低風險。 韓媒《The Elec》報導，三星規劃今年正式切入三摺手機產品線，正緊鑼密鼓籌備中。但據知情人士透露，以目前備妥的零組件數量來看，僅可供生產2萬至3萬台，顯示三星傾向「試水溫」策略，先觀察市場接受度，再視情況決定是否追加產量。 三星於上週韓國APEC峰會首度亮相這款三摺手機，並於財報電話會議上重申「今年內會推出」的承諾。Galaxy Z TriFold採兩側向內摺設計，完全展開後螢幕尺寸約9至10吋，與華為Mate XT螢幕一正一反摺疊、酷似古代奏摺的設計不同。 三星Galaxy Z系列可說是摺疊螢幕手機的代名詞，但近來被中國品牌華為等競爭對手猛烈追趕，導致三摺手機的上市進度被彎道超車。其他原因包括三摺手機結構複雜，售價勢必高於市面上的摺疊機，三星擔心很難賣，加上三摺手機Moneydj理財網 ・ 1 天前
感謝力推環境永續 陳其邁出席佛光山書展暨蔬博會開幕式
即時中心／顏一軒報導由高雄市政府與財團法人人間文教基金會共同主辦的「佛光山2025年書展暨蔬食博覽會」，今（8）日起至14日於佛光山佛陀紀念館盛大登場。高雄市長陳其邁出席開幕典禮，頒發感謝狀並致詞表示，他表示十分喜悅，感謝佛光山長年推動偏鄉教育平權與蔬食理念，更進一步結合環境永續，成為社會正向力量的典範。民視 ・ 4 小時前
禽流感致全美數量大減 今年感恩節火雞漲價25%
禽流感導致火雞產量大減， 今年感恩節火雞零售價上漲25%，批發價漲幅更三倍於此；感恩節大餐成本提高已成定局，但還是有省錢...世界日報World Journal ・ 10 小時前
澎湖家扶中心急發志工召集令 協助歲末送暖親子園遊會
澎湖家扶「寒冬暖暖 幸福滿滿」歲末送暖親子園遊會，將於12月14日在文澳市場東側廣場舉行，現場有120個愛心義賣攤位及精彩舞台演出，並將募集到的愛心資源發放給家扶所幫助的300戶家庭與兒少，需要大量志工幫忙，現仍有50名志工缺額，急發志工召集令。自由時報 ・ 9 小時前
克服學習曲線 聯德控股10月營收飆三年多以來高點
聯德控股-KY（4912）8日公告10月營收，以6.53億元創下最近40個月新高紀錄，月增14.9％，並較去年同期勁揚55.9％，累計今年前十月營收突破50億元，年增率擴大至7.7％。中時財經即時 ・ 10 小時前
中國暫停實施6項稀土出口管制措施
（中央社記者張淑伶上海7日電）中國商務部與海關總署晚間聯合發布公告，決定自即日起至2026年11月10日，暫停實施6項涉及稀土出口管制的公告。中央社 ・ 20 小時前
陽柏翔回台出賽想打「漂亮安打」 盜壘抓節奏成課題
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）旅日樂天金鷲隊野手陽柏翔回到家鄉台灣出賽，交流賽首戰在家人面前打出內野安打，他表示因太想表現反而打不好，「希望今天有漂亮的安打」，知道腳程是優勢、盜壘抓起跑節奏成明年課題。中央社 ・ 4 小時前
快閃話題掀熱潮！「獻 lminding」圓可頌專賣席捲全台 11月全門市推感恩祭優惠
全台甜點控瘋搶的超人氣圓可頌品牌「獻 lminding」現正熱烈快閃中！以「獻上一份心意」為品牌理念，主打每日手工現做、外酥內柔的圓可頌，用真誠與匠心烘焙出屬於秋冬的溫暖香氣。即日起至11月30日，全門市推出感恩祭優惠活動搶市！中時財經即時 ・ 10 小時前
羽球天后戴資穎退役震撼體壇 陳其邁感性發文送祝福
台灣羽球天后戴資穎7日晚間透過社群平台宣布正式退役，為體壇拋出震撼彈，高雄市長陳其邁8日特別在臉書社群上傳2人合照並發文給予祝福，他表示，戴資穎是高雄永遠的驕傲，雖然在全世界比賽行程滿滿，仍然時常掛記高雄，祝福戴資穎在下一階段的人生繼續寫下更多精彩故事。中時新聞網 ・ 7 小時前
補充保費改革被罵翻「胎死腹中」？醫界挺石崇良：這是卑微的請求
衛福部日前拋出二代健保改革構想，研擬修正《健保法》，引發小資族與存股族反彈，導致修法尚未送進行政院就宣告「胎死腹中」。不過，醫界卻出現不同聲音，台大醫院院長余忠仁、台灣醫院協會理事長李飛鵬與台灣醫務管理學會理事長洪子仁今（7）日都公開力挺衛福部長石崇良。太報 ・ 1 天前
吳音寧掌台肥破局 陳學聖3點觀察：不要唱衰太快
新任台肥公司董座一職，原先外界認為會由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，不過4日上午台肥召開董事會，董事會投票決議由總經理張滄郎接任董事長職務。前國民黨立委陳學聖提出3點觀察，並強調「不要唱衰吳音寧太快」。中時新聞網 ・ 10 小時前
揭鄭麗文要把國民黨賣給中國！吳欣岱看她這1舉動：假反共真投共
國民黨主席鄭麗文今（8）日預計出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。台灣基進秘書長吳欣岱表示，鄭麗文這舉動等同要把國民黨賣給中國。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
出席台積電運動會即離台 黃仁勳：農曆新年會再回來
台北市 / 綜合報導 輝達執行長黃仁勳昨(7)日下午，炫風式抵台，今(8)日一早7點多，更從下榻飯店出發，準備出席台積電運動會。可以聽到黃仁勳表示，今(8)日參加完台積電運動會後，就會離開台灣，對於沒有吃到心心念念的台灣美食，覺得非常可惜，不過他也透露了，在農曆新年時，他會再度回來。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
南部7綠委聯合記者會獨漏她？陳亭妃這樣說
[NOWnews今日新聞]爭取代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨（7）日釋出《讓我們的孩子，平安長大》系列形象影片，同一時間，她的競爭對手、綠委林俊憲，也與其他南部綠委同台，引起外界關注。對此，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
搶進台北國際旅展 「高雄遊樂園」推優惠
全台最大國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」，昨（7日）起至10日在台北南港展覽館登場，高雄市觀光局結合農漁業、旅宿、伴手禮、交通旅遊套票及特色遊船業者，打造「高雄遊樂園」，旅展期間祭出優惠方案。高雄市觀光局長高閔琳率城市吉祥物高雄熊，化身「一日館長」，帶領農業局與奧「一日農夫」、紅頂穀創穀自由時報 ・ 10 小時前
2025年「天下永續公民獎」 中華電信勇奪冠軍殊榮
中華電信7日榮獲《天下雜誌》2025年「天下永續公民獎」大型企業服務業組第一名殊榮，更以推動AI人才培育與幸福職場文化，勇奪「天下人才永續獎」大型企業服務業第一名、及「親子天下友善家庭職場獎」，三項大獎彰顯中華電信以「數位平權、永續共榮」理念長期深耕ESG作為，廣獲各界肯定。工商時報 ・ 15 小時前
電商廣告團隊雙11前夕「集體離職」！薪資平台揭3關鍵原因
雙十一購物節前夕，電商平台SHOPLINE驚傳廣告代操團隊集體離職消息，薪資查詢平台「比薪水」分析指出，員工薪資雖高於同業約10%、福利優渥，但近年管理收緊、升遷有限、部分新主管對業務不熟悉，是造成離職的主因。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前