公司涉資本登記不實 徐巧芯大姑丈夫杜秉澄起訴

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杜秉澄。(資料照，記者楊心慧攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕立委徐巧芯大姑劉向婕丈夫杜秉澄2021年10月間成立漢澄稀土公司，從自己及妻子劉向婕的帳戶匯800萬元到公司帳戶當作資本，委託會計師出具資本額查核報告書後，向台北市政府申請登記登記期間竟陸續將錢領出。台北地檢署今偵結，認定杜男資本登記不實，已違反公司法起訴。

檢調查出，杜男明知成立公司應收股款，股東應實際繳納，但其為了成立漢澄稀土材料股份公司，竟以不實填載股東已繳納股款，使財報不實。

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2021年10月20日杜男分別利用自己及妻子帳戶將550萬元、250萬元，匯進漢澄稀土公司帳戶，並持開紀錄委託不知情的許姓會計師，出具漢澄稀土公司資本額查核報告書，表明公司股款已經收足。

同年月25日，再持該證明向台北市政府申請公司設立並登記，讓不知情的公務員誤信股款已收足核准登記成立。實際上，杜男在款項匯入的隔天，就從公司帳戶內先匯出250萬元，同年11月上旬，就幾乎把公司股款搬光。

檢察官調查後認為，杜男的行為已經涉犯公司法中的資本登記不實罪，並違反商業會計法及使公務員登載不實等罪嫌，依法提起公訴，並請法官從較重的違反公司法處斷。

此外，杜秉澄與友人林于倫曾諮詢游姓律師表示成立新公司流程冗長，希望直接收購現存公司使用。經律師介紹後，想要收購大石公司，但希望能夠提高該公司資本額。未料，游姓律師等人卻發現杜男等人疑似想透過大石公司洗錢，便向地檢署告發。

檢察官偵訊時，杜、林二人否認犯行，表示是想將漢澄稀土公司轉型成交易所，但因與公司營業項目不符，才會決定收購一間公司，並非要洗錢，且也沒說要收購大石公司。

檢察官認為，僅單一告發人指述，查無積極證據認定杜、林二人有相關犯行，予以不起訴處分。

杜秉澄。(資料照，記者楊心慧攝)

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