公司玩千元交換禮物！她抽到「70包衛生紙」超傻眼 全場一看打臉了

原PO表示，公司交換禮物抽到70包衛生紙。示意圖／翻攝自Pixabay

年末將至，不少公司都會舉行交換禮物。一名網友在Dcard中發布貼文，表示聖誕節那週主管出國，所以提前交換禮物，價格是500至1000元，原PO抽到70包衛生紙，她傻眼表示，「完全笑不出來」。貼文曝光後，引發網友熱議。

原PO在Dcard中發布貼文，表示25日主管要出國，所以公司決定提前交換禮物，金額區間是500元至1000元，原PO表示，「抽到我的時候超大一箱還嚇到想說是什麼，結果打開來是70包衛生紙」，同事還在旁邊說很實用。

原PO直言，「但是我完全笑不出來欸」，先不論原PO準備的是高級沐浴油套組，結果抽到衛生紙，「本來就有一點心理準備，但跟公司同事之間的感情還算蠻好的，所以覺得很值得，已經不知道該說什麼」，重點是原PO還騎車上下班，車很小很難載，最後決定放公司讓大家一起用。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少網友認為準備衛生紙感覺沒有用心，「好雷喔感覺沒心準備，好歹送好市多還比較厚」、「剛好讓別人擦眼淚嗎」、「有點雷，是要別人分好幾批載回家嗎」。但也有人抱持不同看法，「很實用啊！我比較討厭袖珍包面紙，太小張不夠用」、「我收到衛生紙會比收到沐浴油開心」、「先不論品牌，我覺得衛生紙比沐浴油還實用」。



