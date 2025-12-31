「公司生日.員工生日都放假」2026年這家半導體科技公司多給10天帶薪假

「公司生日.員工生日都放假」2026年這公司多給10天假

台灣一家半導體科技公司宣布將在2026年為員工提供額外10天帶薪假期，遠超過一般勞工的福利。這項政策包含7天彈性休假及3天特別福利假（公司生日、員工生日和充電假）。公司執行這項措施的主要目的是留住人才並吸引新血，希望員工能在高壓的工作環境中取得更好的工作與生活平衡，進而提升工作效率和滿意度，也讓員工感受到公司的關懷。

在2026年（民國115年），台灣的法定休假日將達120天，而日商台灣迪恩士半導體科技股份有限公司決定比一般企業更進一步，額外提供員工10天帶薪假期。這項福利包括7天彈性休假和3天特別福利假。員工從1月2日起就能享有第一天的彈性休假，而特別福利假則包括1月8日的公司生日、員工個人生日，以及一天的充電假。

台灣迪恩士半導體科技股份有限公司社長恩地浩史表示，半導體行業的人才流動性越來越高，公司期待透過這些福利降低離職率並吸引人才。他強調，這些額外假期是希望員工能在高壓的工作環境中，擁有更多休閒生活來調劑與平衡。

這些彈性休假讓員工可以自行選擇休假時間。例如，3月29日青年節雖然政府只紀念不放假，但該公司會給予一天假期，即使遇到週日也沒關係，只要在年底前休完即可。同樣地，10月25日台灣光復節，員工也能放假，若遇到假日，隔天補休，公司會補休照休，並另外再給一天假，同樣要在12月底前使用完畢。

有員工表示，自己平時就有參與戶外運動，這些額外假期讓他有更多時間放鬆。另一位員工則認為，相較於其他公司，雖然「比上不足，比下有餘」，但公司在福利方面確實有所進步，7天彈性假和3天福利假是值得鼓勵的政策。

雖然其他科技廠商也有類似的休假福利，但有基層員工私下透露，這項突如其來的福利讓他們感到驚喜，公司的這種溫暖政策確實打動了他們的心。這種關懷員工的做法，不僅能提升員工的工作滿意度，也能幫助他們以更積極的態度面對工作上的挑戰。

