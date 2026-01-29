公司發6個月年終！4同事突離職 過來人曝殘酷真相：沒必要領

生活中心／朱祖儀報導

不少人等領年終獎金。（示意圖／資料照）

不少上班族工作一整年，最期待的就是領到年終獎金。一名網友透露，公司往年年終都是4至6個月，獎金還算優渥，不過在農曆年前竟有4名同事離職，讓他好奇「很多人都不等領完年終後才離職嗎？」文章曝光掀起討論。

一名網友在Dcard發文表示，公司往年都會發4至6個月的年終，沒想到去年底卻有4個年輕同事離職。雖然這些同事年資較淺，約半年至1年，不過他透露，公司是按比例發放年終，即使只待半年也能領到2個月。

原PO也說，去年底這些同事要離職時，許多人都勸說，「領完年終、尾牙抽完獎再走」，可是他們仍毅然決然選擇離職。他有私底下詢問對方原因，大多是因為想休息、不在乎年終或提前跳槽才離開，但他聽完後仍不解想問，「現在的人真的都不太在乎年終了？」

同事寧可放棄年終也要離職，讓原PO不解。（示意圖／資料照）

網友看到後紛紛表示，「等你累到一個程度你再回頭看看你這些話，有時候再多的年終也比不上一個禮拜的休息」、「會不會是公司真的太操了，操到真的不想領錢就閃人」、「連年終都不想領，還是好幾個人都這樣，感覺這家公司很可怕」、「為什麼要委屈自己，痛苦到年終後再離職？我是忍不下去啦」、「公司環境爛到人家不想拿年終，不然就是月薪低，6個月也沒用⋯公司真的該檢討一下高層。」

也有過來人指出，「可能新工作那邊待遇比較好，不想錯過新工作的機會」、「可能年終的錢，跳槽加薪之後幾個月就cover回來了」、「我有過經驗，因為下一份的薪水多太多了，這份年終沒必要領」、「我前公司也是三個月，不過我要跳的職缺平常不缺，剛好面試上也是直接離開」、「11月快底離職，因為新工作待遇更好，提早進來還有領到比例年終，明年就可以領完整的。」

