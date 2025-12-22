公司祭史上最大規模「護盤」 大立光開盤一度漲停

上周五，光學鏡頭龍頭大立光（3008）宣告執行公司成立來第二度庫藏股，擬買回 2,670 張，買回總金額上限達 1,796.6 億元，堪稱史上最大規模。受銀彈攻勢激勵，大立光今（22）日以跳空漲停價 2,265 元強勢開出，目前上漲 170 元或漲 8.25%。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 上周五，光學鏡頭龍頭大立光（3008）宣告執行公司成立來第二度「護盤」，擬買回 2,670 張庫藏股，買回總金額上限達 1,796.6 億元，堪稱史上最大規模。受銀彈攻勢激勵，大立光今（22）日以跳空漲停價 2,265 元強勢開出，目前上漲 170 元或漲 8.25%，至 2,230 元。

大立光（3008）上周五（19 日）盤後公告，為維護公司信用及股東權益，董事會通過實施庫藏股，買回行動將一直持續到台股蛇年封關日 2026 年 2 月 11 日，收購區間價擬在每股 1,600～3,200 元間，從市場上買回 2,670 張庫藏股，預計買回金額上限 1,796 億 6,524 萬 3,732 元，上述庫藏股總數僅佔大立光已發行股份的 2%，且所需要的金額上限只佔流動資產的 5.91%。

大立光前一次實施庫藏股為 2021 年 10 月，當時回購區間價格為每股 2,025～3,300 元，預計買回 1,342 張，實際回購 672 張，執行率約 50%。此次買回張數遠超過前一次。

大立光今年出師不利，股價表現萎靡不振，若由 10 月 7 日的波段高點 2,530 元起算，迄上周五收盤價 2,060 元止，已整整跌掉近500 元，波段跌幅 18.58%，若由去年底（2024 年 12 月 31日）的收盤價 2,675 元起算，跌幅更達 22.99%，對比大盤同一時間漲了 20.24%。

