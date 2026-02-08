公司福利「彈性上下班」她照做 老闆卻說「這理由」影響考績砍年終

公司說「彈性上下班」，妹子照做卻可能要被扣年終獎金。示意圖／PhotoAC

一名妹子說自己公司關於上下班打卡的規定是彈性上下班，上班打卡晚到幾分鐘，下班前補回來再打卡就可以了，乍聽之下簡直是個天大的福利。但是最近快要過年，老闆卻說妹子「遲到太多」，會影響考績和年終，讓妹子相當不解，於是PO上網和網友討論。

妹子公司打卡制度

遲到15分鐘就要請假。 上下班要打卡。 公司有考績，用來決定季獎金及年終。 台北分公司是彈性上下班，晚到多久就晚下班多久。

妹子在台北分公司上班，最近剛好有業務新人進來，老闆也跟他說：這裡是彈性上下班，晚到多久就晚下班多久就好，還特別點名妹子就是這樣打卡的。但是在要發年終前，老闆卻跟妹子說她遲到太多，會影響考績和年終。

妹子反映說自己沒有遲到超過15分鐘，差不多都是10分鐘內，也都有晚下班補回來，這樣還是影響考績嗎？老闆竟然說：「對！」之後妹子就跑去找人資，人資跟老闆確認後說台北分公司改上下班只有彈性10分鐘。

妹子說，在新人進公司前，自己是業務助理，但台北分公司只有自己一個人，所以大小事情都要一手包辦：業助、部分業務工作、總機、接待、算帳、採購、展覽窗口、自學AI畫公司要客製禮品的設計圖等等。妹子說自己已經快撐不下去了，請老闆今年要招攬業務，現在業務進公司了，「在想是不是因為這樣，公司想讓我走？讓他們再花更低的薪水請一個新助理」。

網友看後紛紛留言表示「我覺得單純公司就是要找一個缺失來檢討，我們公司也一樣，每個月一定要想辦法擠一個缺失出來罰」、「現在就是抓妳毛病整妳，因為妳推掉業務那部份的工作」、「是有月薪快5萬嗎？要不然這工作怎麼還做得下去」、「老闆：福利是給你們看的，不是給你們用的」、「現在是因為妳反映業務的事，拿妳遲到的事放大處理，逃！」、「公司彈性上下班但有遲到機制很好笑」、「上個月面試一間也是104上寫彈性上下班，結果所謂的彈性是10分鐘，這麼少要寫出來幹嘛不直接寫彈性10分鐘」。



