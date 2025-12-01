公司福利「特休用完送全薪病假」 她爆一奇景：年底特別多人不舒服
記者李鴻典／台北報導
日前有空服員因抱病值勤導致不幸離世，勞動部因此決定修訂「勞工請假規則」保障勞工病假權，並同步修訂「為照顧家庭而請事假」可採小時請假、不可因請假影響全勤獎金等3大修法重點，保障勞工權益。
而曾有網友在社群平台Po文表示，公司福利，只要把特休請完，就會給予額外的全薪病假，結果公司就出現「年初把假都排完，或是年底特別多人不舒服」的奇景。
原Po好奇詢問，公司規定還沒休完特休前的病假都是半薪，天數符合勞基法，「給假幹嘛不給的大方點呢？非要叫病假？」更表示自己目前還沒用到，但懷疑真的能厚臉皮使用這項福利嗎？就有網友回應，「我病假才半薪你管名稱幹嘛？他願意多送我全薪休假，叫喪假我都沒意見」、「這種假就是要用力休下去」。
也有人認為「主管不傻，心中都有把尺。因個人因素請假影響團隊或代理人工作，自然會在考績被記上一筆」。
1111人力銀行發言人曾仲葳表示，近幾年企業愈來愈重視「幸福職場」，像是獲得2025幸福企業金獎的華碩電腦早已實施彈性上下班制度，並提供優於法令的帶薪事病假，更依不同職務性質額外給予每年最高24天的居家辦公彈性，員工每年還能享有7-8 天「幸福假」，落實工作與生活的平衡。
遠傳電信則在家庭照顧與生育福利上被視為「業界標竿」，除了提供優於勞基法的66天全薪產假，連小產假也維持全薪，首胎補助3萬元、第二胎6萬元，孩子0-6歲每年另有1萬元育兒補助，還提供每週2天居家辦公、彈性工時，以及孕期每月2000元營養金，把員工當成家人照顧。
曾仲葳分析，對員工友善的企業，不僅在招募上更具吸引力，也更能留住人才，企業怎麼對待員工，就會直接反映在企業的競爭力。根據1111人力銀行調查顯示，今年畢業的新鮮人選擇工作時最重視的條件包括薪資符合市場行情63.7%、不用常態加班45.1%、公司福利好34.6%。最吸引新鮮人的徵才福利則包含：退休提撥優於勞基法、年假天數優於勞基法、彈性在家工作、周休三日以及生理假/病假全薪。
1111 人力銀行總經理張篆楷指出，人力市場正在快速變化，企業必須從「用完即丟」的傳統管理走向「長期夥伴關係」思維。
更多三立新聞網報導
淡水部分地區仍沒水原因曝！網嘆：不是在提水的路上，就是用貓砂上大號
別再長期堆積壞情緒！8種癌症竟是你自己憋出來的
77%台灣旅客用AI規劃旅行 哈日族福音！夢幻航班春節限定開搶
13部門聯合治理！中國下重手全面禁止加密貨幣 他揭背後目的
其他人也在看
台積電Q3分紅出爐「老鳥年薪500萬」 美國人驚呆：天才領垃圾薪水
市場消息指出，近期台積電發放了Q3的季度獎金，此次獎金水準不僅讓許多資深工程師的年收入，輕鬆突破500萬元大關，同時也傳出有員工透露，明年7月的「大包分紅」單筆獎金有望破突破百萬。美國經濟學家Noah Smith則表示，台積電的薪水能網羅台灣最頂尖人才，是因為台灣缺乏同級別的競爭對手，導致人才無處可去，話題一出引發熱議。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 15 小時前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 11 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 14 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 17 小時前
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元
台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
日本藝人演出遭斷電轟下台 胡錫進罕見開砲：太過頭、太不尊重了
[Newtalk新聞] 中日關係因「台灣有事」議題持續緊繃，日本天后濱崎步原訂在上海開唱，舞台設備甚至已全數搭建完成，卻在演出前一天突然被取消，日本歌手大槻真希更在表演到一半，現場電源被切斷、燈光全熄，隨後還有工作人員上台要求她立即停止演出並直接離場，讓現場歌手與歌迷錯愕不已，相關事件不但在日本引發強烈反彈，甚至連中國內部也有人直言做法「太誇張」。 中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文，罕見公開質疑相關做法是否「太過頭」，他指出，在目前中日外交緊張的背景下，中國針對日本的經濟與政治施壓「注定是長期的」，制裁措施也必須讓日本感受到壓力，但他強調在執行過程中仍必須掌握分寸，尤其不能把日本政府與日本民間混為一談。 胡錫進認為，近期減少文化交流、調整日本動畫檔期、取消部分日本藝人來華演出，都是向日本政府傳達政治態度的方式，原則上並無不可。然而，他直言大槻真希遭遇的情況已超越應有範圍，他認為一名正在台上表演的歌手，只要演唱內容沒有問題，應該讓她將歌曲唱完，即便要取消後續場次，也不應在表演過程中途切電、關燈並要求她離場，這種做法既不尊重藝人，也容易引發外界對中國制裁方式的負面觀感。 胡錫進新頭殼 ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（1）日全台降溫有感，各地天氣呈現陰冷狀態，對此，氣象專家林得恩提醒，下波強冷空氣「先濕後乾」，預計週三白天就會到...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
學生當面提問賴清德「中國會不會打來」？黃揚明曝他回應：把自己人設變成說話不算話
總統賴清德日前提出1.25兆元國防特別預算，並在29日於今周刊總統與青年論壇活動中表示，「如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，我願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。」對此，媒體人黃揚明於節目《新聞大白話》直言，「早就該去了」。 黃揚明表示，賴清德競選期間承諾，若勝選將至立法院國情報告，但至今都未赴立院，執政黨並強調立委不可質......風傳媒 ・ 15 小時前