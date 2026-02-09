公司股東年度申報3月底須完成 錯過最高可處500萬罰鍰

經濟部商業署今天舉行年度公司登記申報宣導記者會。吳馥馨攝



經濟部發業署今（9）日表示，公司負責人及主要股東資訊年度申報將在3月1日開始到3月31日結束，提醒本國無限公司、兩合公司、有限公司、非公發公司（含創櫃版）應在3月底前上股東資訊申報平台申報。

公司若未依規申報或申報不實，將對公司董事處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，若經通知仍未改正者，則按次處新台幣50萬元以上500萬元以下鍰，情節重大者，得廢止公司登記。

商發署今天舉行記者會，宣導公司應在每年3月31日前至「公司負責人及主要股東資訊申報平台」（網址： https://ctp.tdcc.com.tw/decl/auth/main）申報公司負責人及主要股東資訊，以免受罰。

蘇文玲表示，公司定期申報是配合洗錢防制政策，提升公司資訊透明，依據《公司法》22條之1所規定。申報平台則委由集保結算公司建構，目前約75萬家公司須申報。集保公司會在每年2月下旬先發Email通知提醒公司，為讓申報流程更簡便，系統會留存上年申報資料，只要確認是否異動，針對需要異動調整的資料調整，之後按下「確認鍵」就能完成年度申報了。

為確保申報正確性，商業署也會請公司提供主要股東名簿進行抽查，按過去幾年抽樣結果，未發現申報不實情況。

蘇文玲指出，新規自2018年上路迄今，申報率都在9成以上，若公司未如期申報，都依規定補申報，因此迄今裁罰個案僅16件，每件皆被裁罰5萬元，也尚未出現連續處罰個案。遭處罰個案大多是Email錯誤，或公司地址更動的原因，以致未接收到訊息。

商業署表示，「公司負責人及主要股東資訊申報平台」的年度申報自3月1日至3月31日，除了國營事業公司（中央政府持股50%以上之事業）與公開發行公司外，無限公司、兩合公司、有限公司、非公開發行股份有限公司（包含創櫃板）都要申報，即使是已經辦理停業的公司，也必須在3月31日前完成年度申報。

為提醒大家不要忘記申報，商業署將於今年2月下旬依公司在申報平台所填寫的聯絡資料，主動以電子郵件提醒公司於3月31日前完成年度申報。

