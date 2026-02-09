公司股東年度申報3月開跑 商業署提醒勿逾期

（中央社記者曾筠庭台北9日電）經濟部商業署今天提醒，「公司負責人及主要股東資訊年度申報」期間為3月1日至31日，包含無限公司、兩合公司、有限公司及非公開發行公司（含創櫃板）等，均須在3月底前完成申報，商業署將於2月下旬主動以電子郵件提醒各公司，籲請依規定如期辦理，以免受罰。

商業署指出，若公司未依規定完成申報或申報資料不實，經限期通知仍未改正，將對代表公司董事處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，若再次通知仍未改正，將按次處50萬元以上、500萬元以下罰鍰，情節重大者，得廢止公司登記。

商業署今天舉行記者會，署長蘇文玲表示，為強化洗錢防制、提升公司資訊透明度，依公司法第22條之1規定，非公開發行公司須每年定期申報公司負責人及主要股東資訊，目前申報平台由集保結算公司建置與維運。

集保結算公司經理張貴盛指出，目前約有75萬家公司須進行年度申報，往年申報過的公司，僅需針對有異動的資料進行調整，確認無誤後即可快速完成申報，作業流程相對簡便。

蘇文玲指出，新制自2018年上路以來，申報率皆維持在9成以上，未如期申報的公司，經通知後也都依規定補申報，至今裁罰案件僅16件，每件裁罰金額為5萬元，尚未出現連續處罰的情形。

商業署表示，已於申報平台提供操作教學影片及常見問題（Q&A），並設有客服諮詢專線「412-1166」，公司於年度申報期間如有疑問，可洽詢協助。（編輯：張均懋）1150209