公司要求加LINE群組！00後新人拋1問題 全場力挺

00後年輕世代因敢說敢問，常被形容為「來整頓職場的」，近日有網友分享，公司新人被要求加入工作用LINE群組時，竟反問主管是否會提供公務機，讓原PO很吃驚，但又覺得有道理，貼文吸引上萬人討論，網友幾乎一面倒力挺新人的看法。

一名網友昨在社群平台Threads上分享，公司新進員工是00後（2000至2009年出生）的年輕人，剛入職就有一連串提問，讓他相當意外。原PO指出，公司要求員工上班化淡妝，這名新人竟反問主管「是否會補助化妝品費用」；被要求加入工作用LINE群組時，對方也詢問「是否會提供公務機」。

該網友表示，雖然新人直接反問主管的行為讓他震驚，但細想那些問題，覺得也並非毫無道理，再度對於年輕世代的敢說敢問印象深刻。

貼文吸引上萬人留言討論，多數網友力挺新人的想法，認為化妝品價格不低，若公司要求每天上班都需化妝，化妝品消耗速度快，確實應該提供相關補助。

此外，也有不少網友認為要求配發公務機相當合理，指出若使用私人LINE加入大量公司群組、聯繫客戶，不僅界線模糊，也容易影響隱私，有人就分享「離職後仍持續被客戶聯絡」的經驗。不過，也有不同聲音認為，每位員工都配發公務機並不實際，仍應視職務性質而定。

