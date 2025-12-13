公司證實了！CORTIS趙雨凡「是正港台灣囝仔」 昔登MAMA遭小粉紅砲轟

娛樂中心／綜合報導

Cortis台灣成員趙雨凡用中文發言，讓台下粉絲超感動。（圖／STARNEWS提供）

韓國新人男團「CORTIS」由5位男孩，朴宇宙 Martin、趙雨凡 James、金主訓、嚴成玹、安乾鎬所組成，憑藉超高顏值以及唱跳實力，僅出道4個月便獲得大家關注，其中，團體最年長的趙雨凡國籍常是眾人討論的焦點，如今官方首度公開團員個人資訊，證實趙雨凡家鄉就是台灣。

趙雨凡的國籍在過去就有許多傳聞，有人表示趙雨凡是泰國香港的混血兒，亦有人認為是台泰混血，指出趙雨凡曾拿台灣護照被拍到，更挖出他在台灣就讀的學校，不過從曝光的生活照唯一能確定的是，趙雨凡在台灣長大，但隨著官方昨（12日）分享的CORTIS成員資料小卡，上頭明確寫著家鄉來自「TAIPEI」，終於解開粉絲心中的國籍之謎。

廣告 廣告

事實上，趙雨凡在上週曾跟隨團體 「CORTIS」參加韓國在高雄世運舉辦的AAA頒獎典禮，當時團體榮幸獲得獎項，趙雨凡也登台展現流利的中文，瞬間掀起全場粉絲暴動。

值得一提的是，CORTIS也有參加在香港舉行的MAMA頒獎典禮，當時趙雨凡獲獎感言全程講英文，但由團內的其他中國成員均是以中文發言，因此惹來中國小粉紅砲轟，「會說中文卻不用中文」、「不承認自己是中國人」」，不過也有部分粉絲緩頰，認為MAMA是全球直播，所以用英文致詞很合理。

CORTIS趙雨凡家鄉來自台北。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

風田首度公開「新婚妻正臉」！甜蜜穿搭放閃 網狂讚：太太好美

陳偉霆「藏愛4年」未公開震撼原因曝 首認官宣生子：一切在計畫中

才高調示愛陳曉！女星突官宣戀情 「小12歲鮮肉」1招追愛成功

6集狂吻18次！陳妍希互動小19歲鮮肉男星甜翻 突虧他：只想保命

