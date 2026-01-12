公司證實與「Mimi趙娟週」期滿解約！台灣應援是否照常引關注

（記者張芸瑄／綜合報導）南韓籍啦啦隊人氣成員、被粉絲暱稱為「蔚山 Irene」的 Mimi 趙娟週，自 2024 年來台展開籃、棒雙棲應援後，因亮眼外型與親和力迅速累積高人氣。然而今（12日）原屬經紀公司 2S SPOTAINMENT 發出聲明，證實雙方已於 2024 年 12 月 31 日終止合約，結束合作關係。

經紀公司表示，趙娟週以健康狀態異常為由，希望在冬季期間專注休息，因此決定不再續約。聲明曝光後，也讓外界關注她在台後續活動是否受到影響。

圖／Mimi 趙娟週原屬經紀公司 2S SPOTAINMENT 發出聲明，證實雙方終止合約，結束合作關係。（翻攝 趙娟週IG）

目前趙娟週已暫別本季台灣職籃舞台，但她所屬的 PLG 桃園璞園領航猿啦啦隊 Pilots Crew 目前尚未宣布離隊資訊。此外，她同時是 中華職棒統一獅啦啦隊 Uni Girls 成員，新賽季是否會持續現身球場，也備受球迷關心。

趙娟週未來在台發展動向仍待進一步確認，粉絲也持續在社群替她加油，盼她早日恢復健康再度回歸。

經紀公司聲明如下：

本公司與趙娟週之個人經紀專屬合約，已於2025年12月31日正式且圓滿地結束，特此說明。

趙娟週於2025年8月因健康狀況異常，向公司表達希望於冬季期間盡量休息之意願，基於此原因，今年冬季除既有已約定之行程外，未再另行安排其他活動。

其後依趙娟週本人的意願，雙方於合約期滿日同步結束合作關係，本公司尊重其決定，並給予最誠摯的支持與祝福。

本公司珍惜與趙娟週攜手共度的兩年時光，衷心祝福她未來一切順利、好事相隨，也期盼未來若有機會，能再次合作。

