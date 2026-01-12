公司負責人偷吃人妻！激戰5次 大尺度對話曝光

一名公司負責人阿勁（化名）明知小華（化名）已是人妻，仍展開猛烈追求攻勢。（示意圖／翻攝自unsplash）





台北地方法院近日審結一起侵害配偶權案件，一名公司負責人阿勁（化名）明知小華（化名）已是人妻，仍展開猛烈追求攻勢，發展婚外情並發生多次性關係，兩人之間的大尺度LINE對話內容也隨著判決出爐而曝光，法院最終判決阿勁須賠償新台幣80萬元，全案仍可上訴。

明知已婚仍展開熱烈追求

根據判決指出，小華丈夫主張，兩人於2022年結婚，至今婚姻關係持續中，而某公司負責人阿勁在2024年12月25日認識小華時，明知她已婚仍展開猛烈追求，小華也曾明確告知「我不是欸，結婚了」，阿勁還調戲稱「這麼早就～結婚」，顯示阿勁一開始就清楚對方已婚身分。隨後一同吃飯、出國，上演溫馨載送情，並發生5次性行為，已經逾越一般男女正常交友分際界線。

對話成性行為鐵證

法院調查LINE對話發現，阿勁不僅主動接送、頻繁邀約，還在對話中寫下「對啊，以後多多幫妳抓2下」「只有那天妳在身邊睡最好」，足認小華和阿勁有發生同枕共眠之性行為，阿勁詢問小華「上次沒有很開心舒服嗎？」「如果能懷孕不是會更好嗎？」小華則回「沒有戴還是怕怕的」、「可是你不是結紮嗎」、「下次還是要拔出來」、「兩次都在裡面很緊張」，認定兩人確實有發生性行為。

廣告 廣告

對話紀錄中還發現，阿勁曾直接替小華訂好機票，傳訊「去回機票都幫妳訂好了」、「這樣我們還有一天比較自在」，甚至說出「想就近照顧妳」、「這樣就可以直接知道和你一起生活會不會有問題」，互動已遠超一般朋友。

法院判決

阿勁對此辯稱配偶權非憲法或法律保障的權利，加上阿勁和小華之間的婚姻已經不幸福，認為自然並無侵害配偶權一說，至於小華丈夫提出的對話紀錄和照片，都不能證明就是他本人。

但法院認為，阿勁在明知對方婚姻關係仍存續的情況下，仍持續發展不正當親密關係，多次發生性行為，已構成對配偶權的重大侵害，對於阿勁說法不予採信，最終判賠80萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

男大生公車上伸狼爪 猥褻同校女學生27分鐘！下場慘了

「泰安第一湯」驚傳溺水意外 73歲翁警光山莊大眾池溺斃

太子集團首腦妻傳是炫富網紅！在豪宅養鯊魚 陳志落網後急刪

