公司財務危機詐1.2億 「廷鑫興業」董座顏德新遭起訴

「廷鑫興業公司」董事長顏德新謊稱公司還有16億存貨，使日傑公司信以為真，交付1億2千萬元想購買股權被騙，中檢依證券詐偽、財報不實及背信將他起訴。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台南大型鋁合金熔煉廠「廷鑫興業公司」，因財務危機股票已經在2024年11月19日終止上市，台中地檢署獲報董事長顏德新(57歲)2023年11月涉嫌證券詐偽、財報不實，謊稱還有16億的存貨，使日傑公司信以為真，交付1億2千萬想購買股權卻被騙，檢方去年12月中前往顏男在台中的住處和台南廠房搜索，將他聲請羈押禁見獲准，今天偵結，依證券詐偽、財報不實及背信等罪嫌將他起訴。

台中地檢署去年底獲報，「廷鑫興業」董事長顏德新(57歲)疑涉嫌證券詐偽、財報不實，由檢察官黃裕峯、陳東泰指揮法務部調查局新北市調查處、中檢重案支援中心檢察事務官及警政署保四總隊組成專案小組進行偵辦，經蒐集、比對財務報表、保稅倉庫進倉等證據資料後，去年12月11日前往顏男在台中住處和台南廠房等處執行搜索，並向台中地院聲請羈押禁見獲准。

中檢調查，顏德新2023年11月30日以不實財務資訊，佯稱擁有新台幣16億元存貨(占總資產比例47.1%)，使日傑公司信以為真，交付1億2千萬元想購買股權，事後前往台南廠房及安平保稅倉庫實地盤點，才發現現場僅有3、400萬元庫存，顏男並將這些款項挪作清償其個人債務使用。

檢方發現，顏德新雖稱公司還有16億元存貨，但清查發現，2023年8月1日起，公司台南廠區及保稅倉庫僅剩零星存貨，至今都未能提出合理說明及可供查核的佐證資料，影響公司股票交易秩序，進一步侵害投資人及日傑等被害人的財產權益。

雖顏男全盤否認，不過檢察官今天偵結，依加重證券詐偽、虛偽記載財務報告、背信等罪嫌將他起訴。

