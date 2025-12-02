「公司起火了！」日北海道函館市中心大火 晚間仍未撲滅

日本北海道城市函館市中心12月2日下午失火，火勢至晚間仍未撲滅。翻攝日本放送協會



日本北海道城市函館市中心2日下午發生大火，起火點據信位於一間兩層樓建築，至晚間火勢仍未撲滅，目前尚未接獲有人受傷的消息。

日本放送協會（NHK）報導，消防隊指出，當地時間2日下午2點50分左右（台灣時間約3點50分），消防隊接到來自函館本町的報案，「我們公司失火了」。

警方表示，起火點是一棟兩層樓建築，裡頭有一家不動產公司。由於火勢延燒到隔壁建物，消防隊已出動10輛以上消防車，迄晚間近9點，滅火行動仍在繼續進行。

警消表示，目前尚未接獲有人受困或受傷的消息。

火場距離函館知名景點「五稜郭」約1公里，位處市中心，附近的商家因大火紛紛暫停營業。

