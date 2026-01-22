商業周刊
觀點

公司轉型失敗，先看老闆是否有「一切照舊」心態！企業轉型成功3關鍵

徐瑞廷

放眼現今全球產業，競爭環境比10年前更難預測，變動迫使企業不斷重新檢視自己的營運策略及模式。根據BCG（Boston Consulting Group，波士頓顧問公司）的研究，龍頭企業如果錯過1次市場轉變的契機，就會損失3到5年的發展時間，這足以把領先地位拱手讓人；假如錯過2次變革契機，那企業就真的岌岌可危了。

企業更頻繁的轉型，且早已沒有「一次性」的成功轉型，甚至常橫跨不同類別、同時進行數個轉型計畫。這宣告了我們進入「永不停歇」（always-on）的轉型時代，即企業不再推動單一轉型，而是無時無刻不在轉型。

廣告

成功轉型3把劍

方法

陷阱

＊點擊文字前往該段落

第一把劍：
提供轉型資金

1.壓低商品及採購成本
2.調漲定價
3.有效行銷


第二把劍：
創造中期成功

1.轉型目標
2.轉型利基

1.過早宣布成功
2.過度強調效率而忘記投資未來
3.敗在一切照舊的心態

第三把劍：
轉動組織創造永續績效

1.以具體目標激勵員工
2.有最優秀的領導者
3.發展正確的組織架構
4.建立員工關鍵能力

1.逼迫員工改變行為
2.無培養轉型後的必要能力

轉型框架3大主軸

經營者在帶領公司轉型的時候，通常要考慮3件事情：

  1. 轉型的錢怎麼來？

  2. 要轉到哪裡去？

  3. 人跟組織要怎麼轉？

這3件事是根據BCG協助全球各產業實施轉型的經驗，開發出實證有效的框架，我稱之為企業轉型「3把劍」，是經營者要全力做好的關鍵點。

企業轉型第一把劍：提供轉型資金（Funding the Journey）

公司決定轉型時，大部分沒有編列轉型預算。公司例行營運賺進來的錢，通常是為了維持既有事業，使之成長，或為了原有的投資計畫，其實沒有多餘的錢可以投注在新的轉型，轉型的資金通常得從其他地方攢出來。

有什麼辦法可以賺錢呢？以下是幾個方法舉例：

● 壓低商品及採購成本

不管直接採購或間接採購，找出節降成本的空間；或者控管存貨，把存貨管控得更有效率。加強控管商品成本和採購，可以將利潤率提高2%～5%。還可以採取有針對性的成本削減措施，甚至可能降低10%～25%成本，把錢挪到轉型之用。

● 調漲定價

假如你一顆茶葉蛋能夠賣13元，就不必只賣10元。只要市場能接受，定價只要調整一下，利潤可能馬上就可以增加很多，這些多出來的利潤就是轉型資金很好的來源。

● 有效行銷

BCG發現，高達1/4的行銷支出通常是無效的。光是透過重新分配行銷資源，公司在第一年內就可以減少10%～20%的投入，而不影響銷售業績；或者是在同樣的投入下，增加3%-～8%的銷量。

轉型並不容易，據BCG調查，高達7成的轉型未達成預期成果。因為轉型的每一步都可能出差錯。另外，管理者沒有監控實施的過程作法，也很容易造成新的弊端。

另外要記住，領導者應該讓所有員工和利益相關者知道，大家辛苦撙節下來的錢，將用於為轉型提供資金，這種理解對於激勵員工很重要。

企業轉型第二把劍：創造中期成功（Winning in the Medium Term）

第二把劍是確立轉型目標，並「創造中期成功」。為轉型找到錢，接下來要有能力從根本上改變業務，並創造可持續的競爭優勢。創造中期成功的具體目標，因公司而異，但所有轉型的重點都在於建立不同的競爭地位，從而實現中期業績的跳躍式成長。

中期通常指3年左右，如果有10年的長期目標，最好分配到幾個中期目標，以利執行。做這件事有幾個邏輯性的問題，需要領導者先想清楚：

● 轉型目標

轉型是從現在的起點（A點）轉到目標（B點），比方公司要從賣產品變成賣解決方案，或想從一次性的交易，轉型成訂閱制。但為什麼你的目標是B點，不是C點或D點？你選擇的邏輯是什麼？

● 轉型利基

再來，你的勝算在哪裡？憑什麼你來做這件事可以轉型成功？別人來做也會成功嗎？比方你有沒有既有的客戶基礎，可以讓你賣解決方案？或你既有的技術，甚至是供應鏈，可以成為轉型的優勢？讓你在到達目標B點的時候，有一定的本錢可以打。

換句話說，你要去思考你轉型的終點，還有你轉型成功的邏輯是什麼。

資金籌措和中期成功，這些「速贏」（Quick win）將為組織注入活力、建立動能，也會促進認同感，贏得內部觀望員工的支持。 針對創造中期成功之後，有幾個陷阱要注意：

○ 陷阱1：過早宣布成功

當公司推動節降成本或提高利潤，得到一些成果就停在這裡，大肆宣揚成果，甚至開始分心、忘記這件事的最終目標。

○ 陷阱2：過度強調效率而忘記投資未來

公司因為第一把劍做得很成功，就不斷推動削減成本和提高效能的措施，把過多資源投入效益遞減的工作，而忘記對未來的投資更重要。

○ 陷阱3：敗在「一切照舊」的心態

達到中期成功之後，管理者如果以為一切都可重回轉型前的做法，就可能陷入自我設限，或是與轉型逐步與目標脫節的陷阱。

企業轉型第三把劍：轉動組織創造永續績效（Organizing for Sustainable Performance）

不是有轉型的資金來源、把成功邏輯想清楚，就可以轉得過去。第三把劍是「人跟組織必須一起動」，包括組織文化。經營者必須把新的思維和工作方式扎根到組織裡。

BCG發現，如果不重視企業團隊、組織和文化，轉型注定會失敗。尤其高層主管必須親自投入轉型計畫，站在第一線領導；人力資源部門也很重要，他們的任務是找出所需要的關鍵角色、培養人才。

在轉動組織與人的過程中，「以人為本」是核心。它不是一句口號，而會決定你轉型的成敗。真正以人為本的公司，能夠為組織帶來5大好處，以下是BCG給管理者的建議：

● 以具體轉型目標激勵員工

要讓員工全力投入轉型，必須給他們具有更高層次的目標感和工作意義，員工才有參與感和內在動力。此外，應該讓所有員工都看到自己在公司轉型中的貢獻，從而繼續幫公司實現更長遠的目標。

● 確保有最優秀的領導者擔任關鍵角色

沒有什麼比領導者對轉型成功的貢獻更大的了。當轉型滲透到基層員工時，很可能會出現溝通不良和搞錯優先順序的狀況；領導者通常還需要說服一些懷疑論者，他們可能會質疑轉型的必要性、急迫性或有效性，甚或抵制變革。

● 發展正確的組織架構和營運系統

對組織架構進行調整可能是有必要的。包括重新檢視報告系統，定義和釐清不同角色的協作關係，以及如何做出決策。轉型的策略方向與職責也要連結起來，例如，如要從產品驅動的創新轉向客戶驅動，關注重點可能就要從產品損益轉向客戶分群。

● 建立員工關鍵能力

在重塑經營模式時，許多職能角色會發生變化，公司需要能識別並協助員工發展這些能力。這包括解決4個面向的問題：

  • 能力：包括讓員工擁有新的技能、知識和觀念。

  • 工具：例如IT、數據庫、軟體系統等。

  • 流程：須管理活動、資源和責任，分派工作並監督執行。

  • 治理：包括責任制、訂定KPI（關鍵績效指標）、激勵措施和報告系統。

其中也有一些要注意的陷阱：

○ 陷阱1：逼迫員工改變行為

領導者經常軟硬兼施，甚至採取強制手段來讓員工配合轉型。但較好的作法應該是改變工作的環境條件，例如調整獎勵機制、賦予員工更大責任，才是刺激他們提升績效的長久之計。

○ 陷阱2：沒有培養轉型後的必要能力

領導者經常眼中只有目標，卻忽略員工是否已具備達成任務的能力。這種能力是指員工必須長出「肌肉」，它是需要較長期的訓練和培養的實力，才能實現持續變革，並做出績效。

《BCG破解轉型的兩難：解答商模、布局、人才、變革，企業策略選擇的轉骨配方》☛立即購書：商周Store博客來

責任編輯：倪旻勤
核稿編輯：陳瑋鴻



看更多商業周刊內容
台積電會回到600嗎？還能買嗎？樂活大叔：不要再買台積電了，除非你是這3種人
被客戶問倒，氣氛降到冰點...提案大師傳授6招，立即翻轉主導權
珍貴的人生，都花在工作賺錢⋯「這樣做」不再被工作綁架

其他人也在看

光寶科溢價19%收購宇智網通 雙雙強攻漲停爆13萬張排隊搶買

光寶科溢價19%收購宇智網通 雙雙強攻漲停爆13萬張排隊搶買

光寶科（2301）21日召開重訊記者會宣布，將以每股現金新台幣54元、溢價19%，公開收購網通廠宇智（6470）已發行普通股，最高吃下100%股權。消息一出，市場反應熱烈，宇智今（22）日股價開盤即跳空直奔49.85元漲停價，盤中更湧現逾12萬張買單排隊等買；收購方光寶科同步狂歡，開盤後買盤快速湧入，半小時即強勢亮燈在177元，有1.6萬張買單高掛，成為盤面焦點。

Yahoo股市 ・ 1 小時前發表留言
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機　專家示警1異象：小心人踩人慘劇

台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機　專家示警1異象：小心人踩人慘劇

美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......

風傳媒 ・ 22 小時前57
光寶科宣布以每股54元收購網通廠宇智 最高吃下100%股權

光寶科宣布以每股54元收購網通廠宇智 最高吃下100%股權

光寶科（2301）今（21）日晚間7點舉行重訊說明記者會，總經理邱森彬宣布，董事會已通過以每股新台幣54元現金，公開收購網通廠宇智股份有限公司（6470）普通股，藉此強化公司在5G Plus與固定無線接入（FWA）等次世代網通市場的策略布局。管理層表示，若此次公開收購順利完成，預期約在9個月至12個月之間，相關綜效將可逐步顯現。

Yahoo股市 ・ 15 小時前1
美100%關稅大刀揮向記憶體！南亞科觸跌停拉回跌1% 力積電一路攻上漲停板

美100%關稅大刀揮向記憶體！南亞科觸跌停拉回跌1% 力積電一路攻上漲停板

記憶體族群今（20）日盤中全面重挫，包括南亞科（2408）、旺宏（2337）以及威剛（3260）一度觸及跌停，隨後跌幅快速收斂。力積電（6770）盤中則是出現急拉翻紅，終場收漲停價68.2元，雖被關禁閉，仍爆出19萬1,992張大量，還有1.4萬張買不到。

Yahoo股市 ・ 2 天前21
矽光子、記憶體都綠了！「IC設計廠」慘淪5檔跌停股　股民：給人上車時機？

矽光子、記憶體都綠了！「IC設計廠」慘淪5檔跌停股　股民：給人上車時機？

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（21）日開低走疲，開盤下跌10.85點至31,749.14點，最低下挫559.23點至31,200.76點，終場收在31,246.37點，...

FTNN新聞網 ・ 19 小時前7
台積電ADR跌4.45％！現股跌幅不到2% 股市名師：機會來了

台積電ADR跌4.45％！現股跌幅不到2% 股市名師：機會來了

川普放話奪取格陵蘭以及祭出施壓歐洲加徵關稅，市場擔憂地緣政治，美股暴跌，台積電ADR跌4.45%，台積電台北現股（2330）今（21）日盤中跌至1,740元，下跌35元，跌幅約1.97%。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，「今天機會來了，跌就是很好的機會！」

Yahoo股市 ・ 1 天前9
【Follow法人】外資重砍台股440億元！大砍面板雙雄友達群創逾12萬張 2檔老AI緊跟在後

【Follow法人】外資重砍台股440億元！大砍面板雙雄友達群創逾12萬張 2檔老AI緊跟在後

三大法人今（21）日合計賣超774.11億元，其中外資重砍440.63億元，大砍面板雙雄友達 （2409）、群創（3481）超過12萬張，出脫聯電（2303）逾5.3萬張，同步調節老AI股緯創（3231）、鴻海（2317）。

Yahoo股市 ・ 19 小時前17
暴力配9元！00830除息首日填息35% 逾12萬人2/12領錢

暴力配9元！00830除息首日填息35% 逾12萬人2/12領錢

採年配、受益人數逾12萬的國泰費城半導體00830今（20）日迎來除息，除息參考價為55.9元，早盤以56元開出，盤中一度來到59.05元，填息三成五。由於每股「暴力配息9元」、年化殖利率將近14%，日前也在社群上引起討論；也就是在1月19日之前買進或是持有一張的投資人，可以領到9,000元現金股利，股息將於2月12日入袋。

Yahoo股市 ・ 1 天前4
收盤／川普擬對歐洲徵關稅！台股崩513點爆史上天量　玻纖布、軍工硬扛

收盤／川普擬對歐洲徵關稅！台股崩513點爆史上天量　玻纖布、軍工硬扛

台股今（21）日遭遇重擊，加權指數終場大跌513.62點、收在31,246.37點，跌幅達1.61%；中小型股為主的櫃買指數亦下挫4.45點、收293.16點，跌幅1.5%。雙市合計成交金額高達8,689億元與2,368億元，合計逼近1.1兆元，雙雙再創歷史新高量。全球投資人正面對川普釋出對歐洲加徵關稅的激烈發言，加劇地緣政治緊張，引爆避險情緒升溫，美股四大指數全倒，拖累台股重挫，晶片與電子權值股首當其衝。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前19
面板漲不動了？群創一度重摔逾8%炸75萬張大量　「這檔」連2天收綠噴41萬張

面板漲不動了？群創一度重摔逾8%炸75萬張大量　「這檔」連2天收綠噴41萬張

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於龍頭股台積電（2330）走跌，台股大盤今（21）日也連帶疲軟，加權指數終場收在31246.37點，下跌513.62點或1.62%，成交量...

FTNN新聞網 ・ 20 小時前發表留言
低軌衛星續燙衝雲端！啟碁連2日亮燈領漲、3檔同步攻頂　群創出關前夕「遭大股東賣股」重摔

低軌衛星續燙衝雲端！啟碁連2日亮燈領漲、3檔同步攻頂　群創出關前夕「遭大股東賣股」重摔

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（20）日以31,584.34點開低震盪，盤中由黑翻紅，截至上午11點20分，維持上漲態勢，近期熱度爆棚的低軌衛星概...

FTNN新聞網 ・ 1 天前發表留言
211萬股民齊搶紅包！0050半年配1元「今最後買進日」　0056年化配息率飆9%超香

211萬股民齊搶紅包！0050半年配1元「今最後買進日」　0056年化配息率飆9%超香

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），昨（20）日公告今年第1季配息，每受益權單位實際配發金額為0....

FTNN新聞網 ・ 1 天前2
台股32K要過了？台積電盤後鉅額出現1822元

台股32K要過了？台積電盤後鉅額出現1822元

[NOWnews今日新聞]台積電今日盤後鉅額交易成交價首度衝破1800元大關，最高成交價出現1822元，市場解讀成短線多頭動能仍在醞釀。根據證交所資料，台積電這次盤後鉅額配對共成交12筆，價格區間落在...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前14
台股今年續走多！路博邁看好這「六大類股」最有戲

台股今年續走多！路博邁看好這「六大類股」最有戲

路博邁台灣5G股票基金經理人黃煜表示，AI 不再只是短期題材，2026年台股在AI驅動下可望持續向上，但本輪週期特徵正從早期爆發式成長，轉為由獲利與現金流支撐的延長擴張期。他強調，市場資金已不再僅追逐短線AI題材，而是圍繞 AI 基礎建設、晶片/系統升級、半導體擴廠，AI模型、AI商業應用等五大層面建立中長期部位，更點名台股有「六大主軸」相當看好。

Yahoo股市 ・ 1 天前4
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息

0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息

採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。

Yahoo股市 ・ 1 小時前發表留言
格陵蘭問題有解！美股道瓊大漲588點

格陵蘭問題有解！美股道瓊大漲588點

[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）21日於瑞士達沃斯世界經濟論壇上，表明不會動用武力奪取格陵蘭，之後又在與北約（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）會晤後宣布，已針...

今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前108
第三季淨利年增217%！「玻纖布大廠」5天飆4漲停狂漲46%　攜台玻、中釉奪強勢股王

第三季淨利年增217%！「玻纖布大廠」5天飆4漲停狂漲46%　攜台玻、中釉奪強勢股王

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導隨著AI浪潮帶動高階玻纖布供應吃緊，台廠相關概念股近日迎來漲勢，日東紡集團旗下的玻纖布大廠建榮，昨（20）日開盤不到10...

FTNN新聞網 ・ 1 天前發表留言

欣興、南電12月獲利飆高

欣興（3037）、南電（8046）因達注意交易資訊標準，20日同步公布自結成績，2025年12月獲利年增幅度皆呈倍數成長，單月每股稅後純益（EPS）分別為0.78元與0.84元。業界觀察，高階載板需求回溫，加上ABF與BT載板價格調漲轉化為毛利貢獻，是推升單月獲利表現主因。

工商時報 ・ 1 天前發表留言
群創剛出關就炸量 友達跟著熱鬧/川普添亂資金找避風港 軍工股亮燈發威/力積電上演翻身秀 賣銅鑼廠話題滿點｜Yahoo財經掃描

群創剛出關就炸量 友達跟著熱鬧/川普添亂資金找避風港 軍工股亮燈發威/力積電上演翻身秀 賣銅鑼廠話題滿點｜Yahoo財經掃描

川普再掀對歐洲徵關稅雜音、格陵蘭議題引發市場「拋售美國」疑慮，加上美殖利率走揚影響，美股四大指數全面走跌，道瓊工業指數下跌1.76%，標普500指數跌2.06%、那斯達克跌2.39%、費城半導體指數跌1.68%。科技股成為重災區，博通、輝達、特斯拉與台積電ADR等賣壓偏重；不過Sandisk逆勢走揚，主要受投資機構調高目標價激勵，而Intel同樣因目標價上修題材支撐，相對抗跌。跌，顯示資金在恐慌中仍挑題材與評價面布局。 亞股方面，日股下跌，韓股走揚再創歷史新高；港股與上證指數同步走強，區域盤勢漲跌互見。 台股今（21）日開低後一路震盪，盤中一度拉升至31749點，終場下跌513.62點、收31,246.37點，成交量8,952.21億元，創史上最大量。權值股台積電(2330)隨盤勢拉回，拖累電子氣氛；不過資金轉向防禦與題材股避險，玻纖布概念與軍工概念股相對抗跌，成為盤面撐場焦點，另熱門成交個股也明顯放量，凸顯震盪盤下換手與短線交易熱度升溫。

Yahoo財經編輯室 ・ 17 小時前9
亞電、鉅橡再飆漲停！半導體嘉晶、漢磊強勢亮燈　聯亞、光焱科技攻頂鎖不住

亞電、鉅橡再飆漲停！半導體嘉晶、漢磊強勢亮燈　聯亞、光焱科技攻頂鎖不住

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周二全面重挫，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）慘摔4.32%、台積電ADR更重挫4.45%，拖累台股今（21）日開低，開盤下...

FTNN新聞網 ・ 1 天前發表留言