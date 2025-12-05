公司辦交換禮物「他挑一物」網見狀全讚：最好的千元禮物
聖誕節將至，許多民眾已經開始物色聖誕禮物，有網友分享，公司舉辦的聖誕禮物金額規定在1000元左右，於是自己買了一顆0.04錢的黃金，貼文曝光後，引來不少網友大讚。
有網友在論壇 Threads發文，表示公司舉辦聖誕禮物，規定禮物金額在1000元左右，於是原PO買了一顆0.04錢、打造成招財貓的黃金，「小的連形狀都看不太清楚的招財貓，希望收到的人不會嫌它是小廢物」，也忍不住感歎黃金的價格十分驚人。
貼文一出，一票網友大讚「你簡直是交換禮物界的模範生」、「比馬克杯水晶球好太多的，還會增值。題外話，現在送杯子會讓人開心的，大概就是電動攪拌杯了」、「史上看過最好的一千元禮物」、「你超級棒，我要是收到我會愛死！」、「價值相當於現金甚至更優秀，但又沒有送現金的不用心感，優秀」、「這個超棒！外觀小巧可愛滿足了情緒層面，同時又超級保值，完全不廢，超愛！」、「我會很想跟你交換禮物欸」。
也有類似經驗的網友分享「我去年也送這個！」、「我之前也是送幾個好朋友生日禮物，送金元寶之類的，結果有些人反應是覺得很普通，好難過，我送金子給你欸，超希望也有人送我黃金」、「我原本也想買黃金，最後竟然大家預算只有300元，300元是要送金箔嗎」、「我今年也是欸，買來當交換禮物」、「我去年交換禮物500左右 也是選黃金XD只是真的就很小0.02左右～還好朋友懂黃金」、「我去年交換禮物買價值3000的小金牌～抽到的人也是很高興（這是最有用的小廢物」。
撰稿：吳怡萱
