公司辦交換禮物「同事年齡層偏高」他陷苦惱 網給建議

聖誕節將至，許多公司會舉辦交換禮物，希望能藉此促進員工間的感情。不過對許多人來說，如何挑禮也是一門大學問，有網友也透露，公司員工年齡層偏高，自己不知道該買什麼當禮物，忍不住好奇其他網友的意見。

有網友在論壇Threads發文，表示公司下星期要辦交換禮物，預算在500元以內，但因為公司員工年齡層偏高，幾乎都是50、60幾歲的長輩，讓原PO坦言十分苦惱，忍不住好奇其他網友的意見，「我真不知道要買啥，有什麼好建議嗎？」

廣告 廣告

不少網友建議以實用的禮物為主「保溫杯」、「護腰 / 護膝」、「堅果，很健康」、「保健產品也不錯」、「小金豆」、「茶包」、「茶葉禮盒」、「洗衣球、衛生紙、沐浴乳那些一定用的到生活用品」、「葉黃素、雞精、燕窩飲」、「盆栽」、「刮痧棒+推拿精油」、「禮券類，都不錯...」、「去銀樓買500元的黃金，沒有人會不喜歡」、「長輩都比較喜歡實用的」、「可以送折疊式的泡腳桶，我去年交換禮物也是送這個，公司同事很喜歡，我自己也有一個，每天睡前泡腳很舒服，而且這個保溫效果不錯，底下還有排水孔倒水也方便」。

許多民眾習慣在網上選購交換禮物，不過近年來詐騙手法推陳出新，對此苗栗縣警察局大湖分局提醒，除了傳統「幽靈包裹」層出不窮之外，也要留意「假分期付款」、「簡訊通知商品到貨」等詐騙手法；如有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線或向當地派出所諮詢，如果發生糾紛時，也要善用法令、商業契約等對網購業者的規範，要求償還價金，維護自身權益。

撰稿：吳怡萱





